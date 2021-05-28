MUĞLA - 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu
- Yüzücülerin yarışından görüntü - Finiş anları - Ödül töreni12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.Hakem heyetinin değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle:Bin metre:Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak - 15 dakika 54 saniyeAqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 14 dakika 13 saniyeKadınlar Premasters: Selina Çolak – 17 dakika 14 saniyeErkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniyeKadınlar: Kübra Kuş - 16 dakika 36 saniyeErkekler: Abdulhalim Lafcı - 14 dakika 27 saniye2 bin 8 metre:Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 29 dakika 33 saniyeAqua Youths Erkekler: Arda Arıcı - 26 dakika 34 saniyeKadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 32 dakika 13 saniyeErkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 33 dakika 12 saniyeKadınlar: Yonca Şevval Erdem - 30 dakika 23 saniyeErkekler: Emre Öztürk - 27 dakika 22 saniye3 bin 8 metre:Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır - 41 dakika 40 saniyeAqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 40 dakika 02 saniyeKadınlar Premasters: Begüm Feran - 1 saat 2dakika 40 saniyeErkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 49 dakika 30 saniyeKadınlar: Diana Milinkovska - 45 dakika 30 saniyeErkekler: Abdulhalim Lafcı - 40 dakika 37 saniye6 bin metre:Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 1 saat 18 dakika 06 saniyeAqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel - 1 saat 13 dakika 19 saniyeKadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniyeErkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 1 saat 16 dakika 09 saniyeKadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan - 1 saat 23 dakika 37 saniyeErkekler: Emre Öztürk - 1 saat 14 dakika 25 saniye
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