Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
MUĞLA - 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

MUĞLA - 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu

- Yüzücülerin yarışından görüntü - Finiş anları - Ödül töreni12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli olduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda açık su yüzme yarışlarında dereceye girenler belli oldu.Hakem heyetinin değerlendirilmesinden sonra dereceye giren yüzücüler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.Şampiyonanın açık su yarışlarında birinci olan isimler ve dereceler şöyle:Bin metre:Aqua Youths Kadınlar: Aysima Çolak - 15 dakika 54 saniyeAqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 14 dakika 13 saniyeKadınlar Premasters: Selina Çolak – 17 dakika 14 saniyeErkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel 15 dakika 34 saniyeKadınlar: Kübra Kuş - 16 dakika 36 saniyeErkekler: Abdulhalim Lafcı - 14 dakika 27 saniye2 bin 8 metre:Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 29 dakika 33 saniyeAqua Youths Erkekler: Arda Arıcı - 26 dakika 34 saniyeKadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 32 dakika 13 saniyeErkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 33 dakika 12 saniyeKadınlar: Yonca Şevval Erdem - 30 dakika 23 saniyeErkekler: Emre Öztürk - 27 dakika 22 saniye3 bin 8 metre:Aqua Youths Kadınlar: Selinay Tuğçe Kır - 41 dakika 40 saniyeAqua Youths Erkekler: Egemen Dur - 40 dakika 02 saniyeKadınlar Premasters: Begüm Feran - 1 saat 2dakika 40 saniyeErkekler Premasters: Kılıç Ata Kıral - 49 dakika 30 saniyeKadınlar: Diana Milinkovska - 45 dakika 30 saniyeErkekler: Abdulhalim Lafcı - 40 dakika 37 saniye6 bin metre:Aqua Youths Kadınlar: Behresultan Oral - 1 saat 18 dakika 06 saniyeAqua Youths Erkekler: Ulaş Yüksel - 1 saat 13 dakika 19 saniyeKadınlar Premasters: Aysu Türkoğlu - 1 saat 31 dakika 16 saniyeErkekler Premasters: Furkan Hüseyin Yüksel - 1 saat 16 dakika 09 saniyeKadınlar: Bengisu Avcı Erdoğan - 1 saat 23 dakika 37 saniyeErkekler: Emre Öztürk - 1 saat 14 dakika 25 saniye

Yüzme Yarış Yüzme Yarışları 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement