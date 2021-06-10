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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MKE Ankaragücü'nde yeni başkanı Faruk Koca oldu

MKE Ankaragücü'nde yeni başkanı Faruk Koca oldu

Genel Kurul'dan detay görüntüler

Yarış 

-açıklamalar

- ANKARA

- MKE Ankaragücü'nde yapılan Olağan Genel Kurul'da yeni başkan Faruk Koca oldu. Eryaman Stadyumu'nda yapılan MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığı için Metin Akyüz ve Faruk Koca yarıştı. Yapılan oylamada sonuçlarında Faruk Koca'ya 802 oy çıkarken, Metin Akyüz'e ise 256 oy aldı. Sonuçlara göre Faruk Koca MKE Ankaragücü’nün yeni başkanı oldu. Seçim sonunda açıklamalarda bulunan yeni başkan Koca, “Çok yorucu bir gündü ama sonuç ve fotoğraf Ankaragücü'ne yakışır şekilde olduğu için yorgunluğumuz bitti. Başkan adayı Metin ağabeyimize gösterdiği centilmence yarıştan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Buralar geçici görevlerdir, hayırla yad edilmek her şeyden önemlidir. Son zamanların Ankaragücü adına en demokratik kongrelerinden biri oldu” ifadelerini kullandı. Başkanlık yarışı sonunda seçimi kaybeden Akyüz kazanan rakibini tebrik etti. Faruk Koca başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeler listesinde ise şu isimler bulunuyor: İsmail Mert Fırat, Cengiz Kaya, Durali Akpınar, Murat Bayramoğlu, Kamil Karip, Ferudun Geçgel, Hüseyin Akgül, Fikret Çimen, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet H. Şenal, Mehmet Şahin, Hakan Bilgin, Sezai Kahraman, Hakan Saral, Soner Kurt, Mustafa Başer, Gökalp Üstün, Tan Alar, Caner Camcı, Harun Oğraş.
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