MKE Ankaragücü Başkan Adayı Akyüz: “Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım”



- MKE Ankaragücü Başkan Adayı Metin Akyüz , “Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım” dedi.

Yarın Eryaman Stadyumu'nda yapılacak olan MKE Ankaragücü Olağan Genel Kurulu öncesinde başkan adaylığını açıklayan Metin Akyüz, TSYD Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akyüz, “Yönetim kurulu listesini arkadaşlar açıklamadığı için bende açıklamayacağım. Ama güçlü bir yönetimimiz var. Ankaragücü sevdalıları, futboldan anlayan ve para verebilecek insanlar var” ifadelerini kullandı. “Ankaragücü’nün hiçbir şekilde siyasete alet olmasını istemiyorum” MKE Ankaragücü’nün siyaset üstü olduğunu dile getiren Metin Akyüz, “Bizim geçmişteki yaptıklarımız geleceğimizin aynasıdır. Ben Ankaragücü’nün hiçbir şekilde siyasete alet olmasını istemiyorum. Biz siyaset üstüyüz. Çünkü bizde her dilden, dinden, ırktan insan var. Ben kişileri ayıramam. Onun için de ben bütün herkesin oylarına talibim. Yani taşıma suyu ile olanların değil, gerçek Ankaragüçlülerin. Mesela ‘Ben Fenerbahçeliyim ama benim ikinci takımım Ankaragücü’ yok öyle bir şey. Ankaragücü Ankara’da yaşayan , burada ekmek yiyen herkesin birinci takımıdır, ondan sonra diğerleri gelir. Biz Ankaragücü’nü bu büyüklükte görüyoruz. Yapılanların laf ile değil, gerçek icraatla olması için adayım. Beni parayla, borçla korkutacaklar için antrenmanlıyım. Biz arkadaşlarımızla beraber 80 milyon dolar borcun altına girerek bu kulübü aldık. Yine söylüyorum birlik ve beraberlik ile biz başarılı oluruz. O oraya bu buraya çekerse kimse bir şey beklemesin. Arkadaşlar oldu ki kazandı, yanlarında bir şey yoksa bu takım buradan da düşer. Tekrar süper lige çıkacağız, daha güçlü olacağız, ben onun için varım” şeklinde konuştu.



