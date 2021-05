Misli.com 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Sakaryaspor: 0

- Misli.com 2. Lig play-off final müsabakasında Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği Sakaryaspor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Bu skorla Kocaelispor, TFF 1. Lig’e yükseldi. Maçtan dakikalar 2. dakikada sol taraftan Burak Süleyman’ın kullandığı kornerde kale önünde Musa Nizam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen tapa Musa Nizam’ın tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 27. dakikada Burak Süleyman’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa kale önünde Tahir Babaoğlu’nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 34. dakikada İrfan Başaran’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 38. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tahir Babaoğlu’nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Benhur Keser’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Burak Süleyman’ın yaptığı yerden ortada kale önünde Murat Cem Akpınar’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0 65. dakikada Azad Filiz’in Benhur Keser’e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umut Meler sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Azad Filiz, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 88. dakikada savunma arkasında atılan pasla topla buluşan Bahattin Köse’nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0 Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Semih Karadeniz xx, Numan Çürüksu xx, Musa Nizam xx, Burak Süleyman xxx (Dilaver Güçlü dk. 75 x), Mesut Özdemir xx, Murat Cem Akpınar xxx (Yılmaz Özeren dk. 85 ?), Gökhan Meral xx, Benhur Keser xx (Yiğit Ali Bayrak dk. 87 ?), İrfan Başaran xx (Batuhan Er dk. 85 ?), Tahir Babaoğlu xxx (Bahattin Köse 75 x) Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Kemal Can Aydemir, Mervan Yusuf Yiğit, Bahri Can Avcı, Taha Batuhan Yayıkcı Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Hakan Aslantaş xx (Mehmet Boztepe dk. 46 x), Ümit Yasin Arslan xx, Burak Öksüz xx, Canberk Özdemir xx, Azad Filiz xx, Çağrı Ortakaya xx (Ali Özgün dk. 46 x), Nuri Fatih Aydın xx (Oğuzhan Kayar dk. 63 x), Muhammet Reis xx, Abdulaziz Solmaz xx (Hasan Bilal dk. 63 x), Berk Ünsal xx (Caner Koca dk. 67 x) Yedekler: Alişan Şeker, Alim Can Menteşe, Fatih Tultak, Devrim Taşkaya, Özkan Taştemur Teknik Direktör: Serdar Bozkurt Goller: Musa Nizam (dk. 2), Benhur Keser (dk. 38), Murat Cem Akpınar (dk. 41), Bahattin Köse (dk. 88) (Kocaelispor) Kırmızı kart: Azad Filiz (dk. 65) (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Canberk Özdemir (Sakaryaspor), Murat Cem Akpınar, Numan Çürüksu (Kocaelispor)