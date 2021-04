Minik sporcu pandemi nedeniyle 1 yıldır parklarda idman yapıyor

-Sporcu Hakkı ve babası Hamza Ece’nin röportajı

- Küçükçekmece’de, korona virüsle mücadele kapsamında halı sahaların kapalı olması ve amatör liglerin oynanmaması nedeniyle altyapıda futbol oynayan 13 yaşındaki çocuk, babasıyla 1 yıldır parklarda antrenman yapıyor. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşayan ve 5 yıldır Söğütlüçeşme Birlik Spor altyapısında kaleci olarak oynayan 13 yaşındaki Hakkı Ece, korona virüs tedbirleri kapsamında tesislerin kapalı olması nedeniyle parklarda antrenman yapıyor. Formunu korumak için hem evde hem de parklarda antrenman yapan genç futbolcu adayı, tesislerin açılmasını istiyor. Parktaki ağaçları kendisine kale yapan minik sporcu, babasıyla koşu ve ısınma hareketlerini yapıyor. Genç futbolcu adayı Hakkı, son olarak babasının talimatlarıyla ağaçları kale direği yaparak idmanını bitiriyor. “Formumu kaybetmemek için çalışıyorum” Fırsat bulduğu her yerde antrenman yaptığını anlatan Hakkı Ece, “Formumu kaybetmemek için her hafta iki gün ben ve babam parklarda antrenman evde ise spor yapıyoruz. Formumu kaybetmemek için sürekli antrenman yapıyorum. Bu virüs nedeniyle kulübümüz kapalı. Daha önce hazırlık ve lig maçlarına gittim. Lig maçlarında daha önce şampiyon olduk, çok mutlu oldum. Çünkü çok iyi formum vardı” dedi.

“Hayalim Galatasaray ve Milli Takım'da oynamak” Hayalinin Galatasaray ve Milli Takım'da oynamak olduğunu belirten Hakkı, “Galatasaray altyapısında oynamak istiyorum. Ben de Uğurcan, Altay gibi yetenekli olup, Milli Takım'da oynamak istiyorum” diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle pandemi tedbirlerinin alındığını belirten baba Hamza Ece ise, “Bildiğiniz gibi virüs nedeniyle onun futbol okulu kapalı. Haftada iki kere parklara, çimlere gelip bildiğim kadarıyla ona antrenman yaptırıyorum. Formunu kaybetmemesi için onu çalıştırıyorum. Onun da benim de hayalim büyük yerlerde oynaması. Galatasaray ve Milli Takım'da forma giymesi. İnşallah olur, şu pandemi de bir an önce bitsin. Sadece oğlum değil, herkes artık antrenmanlara çıksın. 5-6 yıldır altyapıda oynuyor. Tam formunu tutacaktı, gelişecekti pandemi oldu maalesef. Biz de bekliyoruz” şeklinde konuştu.





