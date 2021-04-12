Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Minik sporcu pandemi nedeniyle 1 yıldır parklarda idman yapıyor

Minik sporcu pandemi nedeniyle 1 yıldır parklarda idman yapıyor

Baba ve oğlunun antrenmanından görüntüler

Futbol Okulu Şampiyon Amatör Lig Amatör Kale Direği 

-Sporcu Hakkı ve babası Hamza Ece’nin röportajı
-Detaylar

- (Özel haber) Amatör kulüpler virüsten kapanınca 1 yıldır parklarda idman yapıyor İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, korona virüsle mücadele kapsamında halı sahaların kapalı olması ve amatör liglerin oynanmaması nedeniyle altyapıda futbol oynayan 13 yaşındaki çocuk, babasıyla 1 yıldır parklarda antrenman yapıyor. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde yaşayan ve 5 yıldır Söğütlüçeşme Birlik Spor altyapısında kaleci olarak oynayan 13 yaşındaki Hakkı Ece, korona virüs tedbirleri kapsamında tesislerin kapalı olması nedeniyle parklarda antrenman yapıyor. Formunu korumak için hem evde hem de parklarda antrenman yapan genç futbolcu adayı, tesislerin açılmasını istiyor. Parktaki ağaçları kendisine kale yapan minik sporcu, babasıyla koşu ve ısınma hareketlerini yapıyor. Genç futbolcu adayı Hakkı, son olarak babasının talimatlarıyla ağaçları kale direği yaparak idmanını bitiriyor. “Formumu kaybetmemek için çalışıyorum” Fırsat bulduğu her yerde antrenman yaptığını anlatan Hakkı Ece, “Formumu kaybetmemek için her hafta iki gün ben ve babam parklarda antrenman evde ise spor yapıyoruz. Formumu kaybetmemek için sürekli antrenman yapıyorum. Bu virüs nedeniyle kulübümüz kapalı. Daha önce hazırlık ve lig maçlarına gittim. Lig maçlarında daha önce şampiyon olduk, çok mutlu oldum. Çünkü çok iyi formum vardı” dedi.
“Hayalim Galatasaray ve Milli Takım'da oynamak” Hayalinin Galatasaray ve Milli Takım'da oynamak olduğunu belirten Hakkı, “Galatasaray altyapısında oynamak istiyorum. Ben de Uğurcan, Altay gibi yetenekli olup, Milli Takım'da oynamak istiyorum” diye konuştu.
Korona virüs nedeniyle pandemi tedbirlerinin alındığını belirten baba Hamza Ece ise, “Bildiğiniz gibi virüs nedeniyle onun futbol okulu kapalı. Haftada iki kere parklara, çimlere gelip bildiğim kadarıyla ona antrenman yaptırıyorum. Formunu kaybetmemesi için onu çalıştırıyorum. Onun da benim de hayalim büyük yerlerde oynaması. Galatasaray ve Milli Takım'da forma giymesi. İnşallah olur, şu pandemi de bir an önce bitsin. Sadece oğlum değil, herkes artık antrenmanlara çıksın. 5-6 yıldır altyapıda oynuyor. Tam formunu tutacaktı, gelişecekti pandemi oldu maalesef. Biz de bekliyoruz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement