Milli güreşçi Yasemin Adar'a davullu zurnalı karşılama

-Balıkesir Valiliği bahçesinde Yasemin Adar'a hoş geldin töreninden görüntüler

-Ödüllerin verilmesi



- - Yasemin Adar: “İlklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum” BALIKESİR



- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar memleketi Balıkesir’de davul ve zurnalarla karşılandı. Şehrin girişindeki Değirmenboğazı Mesire Alanı'nda karşılanan Yasemin Adar daha sonra Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’la bir araya geldi. Değirmenboğazı'nda konvoy ile karşılanan Yasemin Adar için Balıkesir Valiliği bahçesinde karşılama töreni yapıldı. Gelişinde Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından karşılanan Balıkesir'in gururu Yasemin Adar ilklerin kadını olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Yücel Yılmaz: “Hoş geldin Yasemin” Balıkesir Valiliği bahçesinde düzenlenen karşılama töreninde ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yasemin Adar’ı tebrik ederek, “Balıkesirimizin gururu Yasemin ilk önce milli gururumuz oldu. Uluslararası arenada, dünyada Balıkesirimizi, güreşimizi tanıttı. Ve şimdi olimpiyatlarda güzel bir madalyayla geldi. Altın madalyayı da inşallah bir sonraki olimpiyatlarda, yarışmalarda alıp bizi gururlandıracak. Kendisine örnek model olduğundan dolayı, şehrimizi temsil ettiğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Yasemin” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak: “Yasemin’i bağrımıza basıyoruz” Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Yasemin Adar’ın Balıkesir ve Türkiye’nin gururu olduğunu ifade ederek, “Türkiye olimpiyatlarda çok başarılıydı. Tokyo Olimpiyatları ülkemizin on yıllardır erişemediği bir dereceyle sonuçlandı. 13 tane madalyayla döndük. 2 altın, 2 gümüş, 9 da bronz madalyamız var. Yasemin’in bronz madalyası bizim için en güzel olanı, en önemli, en anlamlı olanı. Bu madalya aynı zamanda Balıkesir’e, Balıkesir’deki bütün gençlerimiz seni örnek model olarak alıyorlar. Sen gerçekten gurur verici bir başarıya imza attın. Temennimiz bundan sonra ailenle, bütün spor camiasıyla, hocalarınla birlikte bu başarıyı daha da yükseltip bir sonrakinde altın madalya beklediğimizi biliyorsun. Bu duygu ve düşüncelerle sana hoş geldin diyoruz, seni bağrımıza basıyoruz bütün Balıkesir olarak” ifadelerini kullandı. Yasemin Adar: "İlklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum" Tokyo Olimpiyatları'nda kadın güreşinde bir ilki gerçekleştirerek Türkiye ve Balıkesir’e madalyayla dönen Yasemin Adar, sporda ilklerin kadını olmaktan duyduğu gururu dile getirdi. Adar, “Gerçekten çok mutlu ve çok gururluyum. Hem Balıkesirimize hem de Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun. Ben her zaman tarihte ilkleri başaran bir kadın oldum. İlk Avrupa Şampiyonu oldum, Dünya Şampiyonu oldum ve her zaman hedefimin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Elimden geldiğince de sözümü tutmaya çalıştım. Hedefim her zaman altın madalyaydı ama bronz madalya benim için çok büyük bir başarı. Çünkü bu madalya da tarihte bir ilk ve ben ilklerin kadını olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Milli güreşçi Yasemin Adar’ı, Vali Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz altınla ödüllendirdi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Adar'ın babası Naim Adar ve Balıkesirli sporcular yer aldı.