Mete Gazoz: “Tarifi olacak bir duygu değil”

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz:- "2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda hedef şampiyonluk" İSTANBUL



- Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde şampiyon olmasıyla ilgili hislerini dile getiren Mete Gazoz, “Bu çok da tarifi olacak bir duygu değil. Dünyada belki de tarifi olmayan az şeylerden biri de bu” dedi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategoride altın madalya kazanan Mete Gazoz, Bahçelievler İhlas Koleji’nde panele katıldı.

Şampiyonluk süreciyle ilgili genç okçulara tecrübelerini aktaran Mete



açıklamalarda bulundu. “Bu bir ekibin başarısı” Olimpiyat şampiyonluğu için çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan milli sporcu, “Bu çok da tarifi olacak bir duygu değil. Dünyada belki de tarifi olmayan az şeylerden biri de bu. Bu başarı sadece benim yaptığım fedakarlıklardan, benim yaptıklarımdan gelen bir başarı değil. Bu bir ekibin başarısı, bu Türkiye Okçuluk Milli Takımı’nın başarısıdır. Onlar benden daha fazla emek verdiler. Benden daha fazla çalışmışlardır. Ben sadece bu başarıyı temsil ediyorum” ifadelerini kullandı. Mete Gazoz, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda da hedefinin şampiyonluk olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. ABD'li rakibi atış yaparken gülümsemesi Çeyrek final müsabakasında yendiği ABD'li rakibi Brady Ellison atış yaparken arka planda gülümsemesine de açıklık getiren Mete, “O aslında sporcuya yaptığım bir şey değildi. Tribünde onun spor psikoloğu vardı, o bağırıyordu. Biraz fazla rakibi etkileyecek şekilde bağırıyordu. Benim de ona karşı yaptığım bir gülümsemeydi” şeklinde konuştu.

“Aileler her zaman desteklesinler” Kendisinin olimpiyat şampiyonluğunu elde etmesiyle genç sporcuların daha fazla okçuluğa yönelmesine ilişkin de Mete Gazoz, “Aileler her zaman desteklesinler. Ne olursa olsun arkasında olsunlar ve çocuk bir şeyi istiyorsa, severek yapıyorsa her zaman desteklesinler” açıklamasını yaptı.