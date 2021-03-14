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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Mesut Bakkal: 'Bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, kazanacağımız maçtı'

Mesut Bakkal: 'Bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, kazanacağımız maçtı'

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın açıklamaları

- Mesut Bakkal: "Bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, kazanacağımız maçtı" ERZURUM

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- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trabzonspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularımı üzdü, kazanacağımız maçtı" dedi.
Süper Lig’in 30. haftasında evinde karşılaştığı Trabzonspor’la 0-0 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakkal, "Aslında ne zaman bu şanssızlığımız kıracağız diye başlayayım isterseniz. Tüm maç boyunca çok iyi mücadele yapan oyuncularımı kutluyorum. Güçlü rakip karşısında hem iyi oyun çıkardılar, hem takım oyununu iyi ortaya koydular, pozisyon da ürettiler. Şimdi çok iyi hücumcuları olan bir rakip karşısında ilk yarıda sadece bir 2’ye bir yakalandığımız pozisyon var, bir de 80’de Tavares Samedo’ya verdiğimiz bir pozisyon var. Onun dışında neredeyse pozisyon vermeden maçı bitirdik. Çok iyi baskı yaptık, kanatları iyi kulandık. Özellikle onların kanatlarının ortayı kapatıp, kanatları boş bırakacağını biliyorduk. 30 dakikadan sonra maç sonuna kadar oyunun hakimi olan bir Erzurumspor var. Kanatlarda etkili ataklar yaptık ama ne yazık ki çok etkili geldiğimiz pozisyonlarda son pasları iyi kullanamadık. Teikeu’nun kafa vuruşu, Aatıf’ın getirip de Buğra’nın kaçırdığı pozisyon, Aatıf’ın iki şutu gol olabilirdi. Şimdi kazanamıyorsak kaybetmemeye altın puan diyoruz. Ama bu maçta, bu mücadelede, bu oyunla beraberlik beni ve oyuncularım üzdü, çünkü kazanacağımız maçtı. Şimdi 11 haftamız kaldı, 5 tane galibiyetin lazım olduğu haftalara girdik, bunu da alabilecek güçteyiz. Çünkü geriye baktığımızda Göztepe maçında 1-1’dan sonra atamadığımız 2 net pozisyon, bu maçta kaçırdığımız pozisyonlar, kaybettiğimiz 5 puan. İnşallah önümüzdeki haftalarda bu şanssızlığımızı kırarız. Ama hem denemeye hem de üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Aynı coşkuyla çünkü her han her şey bu ligde bu olabilecek şekilde oynuyorsunuz. Gördüğünüz bu maç, bundan önceki haftalarda kaçırdığımız pozisyonlar var. Daha dikkatli olup sonuca gitmeye çalışacağız. Hakemler ve rakibi kutluyorum. Bu oynadığımız güzel oyundan dersler çıkarıp devam edeceğiz” diye konuştu.

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