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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

MERSİN - Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ferhat Arıcan ile telefonda görüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik ettiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan milli sporcu Ferhat Arıcan'ı telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralel barda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olmasının yanı sıra kulplu beygirde sergilediği performansla da bronz madalyanın sahibi olan Ferhat Arıcan'ı, başarısından dolayı kutladı ve şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Altın Madalya İletişim Şampiyon Milli Sporcu Bronz Madalya 

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