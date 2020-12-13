MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı
- Sporcuların kulplu beygir aletindeki performansları - Sporcuların yer aletindeki performanslarıAvrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda final heyecanı - Bireysel alet finallerinin gençler kategorisinde 2, büyükler kategorisinde de 4 milli sporcu madalya için yarışacakMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, bireysel alet finalleri başladı. Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, ilk olarak gençler kategorisindeki sporcular alet finallerinde ilk sırada yer almak için yarışacak.Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergileyecek.Finallerde Türkiye adına gençlerde Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde madalya kazanmak için yarışacak.
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