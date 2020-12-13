MERSİN - Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençler kategorisi sona erdi
- Ödül töreninin yapılmasıAvrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası - Gençler kategorisindeki alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer bir gümüş bir bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandıMERSİN (AA) - Mersin 'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde alet finallerinde milli sporculardan Mert Efe Kılıçer bir gümüş bir bronz, Bora Tarhan da iki bronz madalya kazandı.Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde, gençler kategorisindeki sporcular, alet finallerinde Avrupa şampiyonu olmak için yarıştı.Sporcular, yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında performanslarını sergiledi.Bora Tarhan, yer, halka, atlama masası ve barfiks aletinde, Mert Efe Kılıçer de paralel bar ve barfiks aletinde jürinin karşısına çıktı.Mert Efe Kılıçer de barfiks aletindeki performansıyla elde ettiği 12 bin 933 puanla Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 13 bin 266 puan toplayarak 3. sıraya yerleştiği paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı.Bora Tarhan ise halka aletindeki 13 bin puanıyla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, atlama masasındaki performansıyla da 14 bin 016 puan toplayarak, üçüncü oldu ve ikinci bronz madalyasını elde etti.Türkiye, gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.Finallerde alınan sonuçlar şöyle: - Yer aleti1. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 733 puan2. Ivan Sevruk (Ukrayna) - 13 bin 466 puan3. Botond Molnar (Macaristan) - 13 bin 400 puan - Kulplu beygir1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 233 puan2. Eyal Ingid (İsrail) - 13 bin 366 puan2. Gytis Chasazyrovas (Litvanya) - 13 bin 366 puan - Halka1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 13 bin 266 puan2. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 13 bin 1663. Bora Tarhan (Türkiye) - 13 bin - Atlama masası1. Gabriel Burtanete (Romanya) - 14 bin 2832. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 0333. Bora Tarhan (Türkiye) - 14 bin 016 - Paralel bar1. Illia Kovtun (Ukrayna) - 14 bin 600 puan2. Mykyta Melnykov (Ukrayna) - 13 bin 666 puan3. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 13 bin 266 puan - Barfiks1. Krisztian Balazs (Macaristan) - 13 bin 366 puan2. Mert Efe Kılıçer (Türkiye) - 12 bin 933 puan3. Volodymyr Kostiuk (Ukrayna) - 12 bin 900 puan
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