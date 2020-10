Mehmet Özdilek: “Galatasaray’ı yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz”

-BB Erzurumspor futbolcularından detaylar

- BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray’ı yenerek yola devam etmek istediklerini belirterek, “Galatasaray son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla biz de bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek” dedi.

BB Erzurumspor, cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ı yenerek yola devam etmek istediklerini belirten Mehmet Özdilek, “Milli ara sonrası maç oynayarak geri dönüş yapamadık. Rakip oyuncuların Covid-19'a yakalanması neticesinde maç iptal oldu. Takımlar için milli ara sonrası lige başlamak zordur. Geçen hafta birçok takımda bunu gördük. Biz de kendi aramızda oynayarak bu haftayı değerlendirdik" diye konuştu.

"Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz" Bu hafta ligin önemli ekiplerinden Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Özdilek, "Galatasaray da son zamanlarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Dolayısıyla biz de bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Oynadığımız 4 haftalık periyotta saha içerisindeki oyun anlayışımız, iştahımızı ve coşkumuzu bu hafta üzerine koyarak devam ettirmek istiyoruz. Her iki takım açısından da kolay bir maç değil. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kaan, Oltan ve Ömer bu hafta olmayacaklar. Bunlar dışında Donald’ın küçük bir sıkıntısı var ona da bakacağız. Saydığım isimler haricinde bu maça takım olarak hazırız. Her zaman söylüyorum hedefimize yavaş yavaş ilerleyeceğiz ama asla geri adım atmayacağız. Bu mücadelenin içerisinde güçlü bir Erzurumspor olması için başından sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çalışmalarımız da bu yönde ilerliyor. Takımdaki oyuncuların moral ve fizik açısından durumları çok iyi gidiyor. Oyuncularıma olan güvenimden hiçbir zaman geri adım atmadım. Cumartesi günü futbol izleme zevkinin yüksek olacağı bir maç olacak. Bizim amacımız kazanarak yolumuza devam etmek” şeklinde konuştu.

“Virüse yakalanan takımlara acil şifalar diliyorum” Korona virüse karşı yüksek tedbirler alındığını da söyleyen Özdilek, “Mümkün olduğu kadar giriş çıkışları kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Doğal olarak oyuncular evlerine gittikleri için dışarıdaki temasları bu hastalığı belli bir seviye aramızda tutuyor gibi görünüyor. Belli periyotlarda oyuncularla birebir görüşüyoruz. Olayın ciddiyetini kendileri de biliyorlar. Birçok arkadaşımızın bu hastalığı geçirdiğini düşünüyorum ama biz tedbirleri en yüksek seviyede tutuyoruz. Birçok takım, hoca ve oyuncu da bu hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Onların hepsine acil şifalar diliyorum. İptal edilen maçlar var ve çok yoğun da bir periyot var. İptal edilen maçlar hangi ara oynanacak bilmiyorum ama bize verilen tarihlerde oynamaya çalışıyoruz. Tabi ki insan sağlığı her şeyin önünde, bu yüzden beklememiz gerekiyorsa bekleriz” diye konuştu.

Sakat oyuncuları da aralarına katarak herkesten verim almak istediğini kaydeden Özdilek, “Sadiku bu durumu çalışarak aşacak. Diz sakatlıkları oyuncular için zor bir süreçtir. Takıma katıldıktan sonra 1 ay boyunca takımdan ayrı çalışmak ve takıma katılıp o ritmi yakalamak biraz zaman ister. Artık çok yoğun bir tempoyla çalışmalara başlayacağız. Bütün oyunculara ihtiyacımız olacak. Sakat olan oyuncularımızı da toparlayarak yola devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.



