Mehmet Altıparmak: “İlk hafta hoca göndermek çok ayıp”

-Mehmet Altıparmak’ın konuşması

-Genel görüntü



- SAMSUN



- Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ilk hafta hoca göndermenin çok ayıp olduğunu düşündüğünü, bunun programsız takımların yaptığı işgüzarlık olduğunu söyledi.



Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, bugünkü akşam antrenmanı sonrasında takımın son durumu ve Süper Lig’de ilk haftanın ardından görevden alınan teknik direktörler hakkında açıklamalarda bulundu. “İlk hafta hoca göndermek çok ayıp” Basın mensuplarının "İlk haftadan teknik direktör gönderen takımlar oldu? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz" sorusuna cevap veren Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, “Bunun çok ayıp olduğunu düşünenlerdenim. Bu programsız takımların yaptığı işgüzarlık. Çünkü hiçbir şekilde onaylamayanlardanım. Anlaştığınız bir hocayla bir haftada ne gördünüz veya ne oldu da ayrılıyorsunuz. Bu bana göre yönetimlerin, menajerlerin veya bazı oyuncuların takım üzerindeki etkisiyle de alakalı diyebilirim. Çok yanlış şeyler. Türk futbolunun ileriye gitmesini istiyorsak önce istikrarı sağlamamız lazım. Eğer biz istikrarı sağlayamazsak federasyonun da hala buna sınırlama getirmediği sürece bu tür şeyleri çok fazla yaşayacağız. Her kulübün bir sınırlama hakkı olursa ilk seçerken ona göre seçer, ondan sonrasını da ona göre devam eder. Ama bizde bu kadar sonsuz sınırlama olduğu sürece menajer oyunları ve diğer oyunlarla birlikte böyle çok hoca değişikliği olacaktır diye düşünüyorum. Bu bizim futbolumuzu geriye götürecektir. Sadece ikili ilişki ile veya siyasi yönden yapılan hamleler oluyor. Ben bunu tasvir etmiyorum” dedi.

"Her şeyimizle hazırız" Takımın son durumunu da değerlendiren Mehmet Altıparmak, “Cuma günü maçımız var. Her türlü hazırlığımızı yaptık. Sabırsızlıkla cumayı bekliyoruz. 2 tane çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Sonrasında özellikle burada yaptığımız antrenmanlar, oynatmak istediğimiz oyun sistemi, bunlarla alakalı yaptığımız son hazırlıklar şu ana kadar çok doğru işler yaptığımızı bize hazırlık maçlarında gösterdi ama tabi ki bunlar hazırlıktı. Önemli olan ligde yapacağımız işler. Ben hep şuna inanırım, nasıl başlarsanız öyle gider. Onun için biz iyi başlayacağız. Rakibin ismi veya kimle oynadığımız artık çok önemli değil. Önemli olan iç sahada veya dışarıda oynadığımız bütün maçları kazanmak adına sahada yapacaklarımızdır. Her şeyimizle hazırız. Bizler ve taraftarlarımız sabırsızlıkla cumayı bekliyor. Bizde inşallah cuma günü yüzde 50’de olsa taraftarımızın tribünde olmasıyla ve bizim de sahadaki mücadelemizle başlayacağız. İlk galibiyetimizi alıp sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Bütün isteğimiz ve arzumuz bu. Çok uzun bir süre sonra da taraftarımızın yanımızda olması bizi ayriyeten mutlu ediyor. Çünkü taraftar desteğini en fazla hissedecek olan takım biziz. Şanslı takımlardanız. Büyük taraftarımızı Cuma günü kaç kişi sınırımız varsa hepsini dolduracağını biliyoruz ve onları da buradan davet ediyoruz. İnşallah onlara öncelikle güzel futbol, arkasından da 3 puan hediye edip lige de başlamak istiyoruz” diye konuştu.

"Şu anda hazır bir kadromuz var" Fofana ve kadrodaki genişlik hakkında da açıklamalarda bulunan Altıparmak, şunları söyledi: “İlk maçta kullanamayacağımız oyuncular var. Bugün Fofana ile anlaşıldı. Belki onun biraz antrenman eksikliği olacak. Alen’in biraz antrenman eksikliği vardı. Biz uzun süredir beraber kamp yaptığımız ve hazır olan oyuncularımız var. Onlarla devam edeceğiz. Bizim için isimler hiç önemli değil. Önemli olan takım. Şu anda hazır bir kadromuz var. Diğer gelecekler de hazırlıklarını bitirdiği zaman o takımın içerisine girecekler. Bizim için eksik diye bir şey yok. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Takımdan gidecek oyuncular hemen hemen belli. Biz onlarla alakalı raporumuzu verdik. Onlarla ilgili çalışmalar olacak. Şu anda ‘o, şu’ diye deklare etmememiz gerekiyor. Çünkü en az hasarla nasıl olur onu halletmemiz gerekiyor. Biz takımı gerekli sayıya indireceğiz. Şu anda 34 kişiyiz. 28 sayıya düşüreceğiz.”