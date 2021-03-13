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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mecnun Otyakmaz: 'Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım'

Mecnun Otyakmaz: 'Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım'

Sivasspor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları

- Mecnun Otyakmaz: "Artık takımlarla taraftarları buluşturmak lazım"- Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz:- "Zor bir karşılaşma oldu"- Otyakmak: "Taraftarın alınması faydalı olacak" SİVAS

Dera Kırmızı Kart Yedek Oyuncu Akalan Allah 


- Süper Lig’in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 1-0 yenen DG Sivasspor’da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından konuştu.
Maçların artık seyircili oynanması yönünde açıklamada bulunan Otyakmaz, "Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" dedi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Karagümrük’ü 1-0 yendikleri müsabakanın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Otyakmaz, "Bizim için zor bir karşılaşma oldu. Tek farkla da olsa kazanmasını bildik. Bundan sonraki haftalar için de iyi bir moral kazanmış olduk. Bu hafta çok eksik bir takımla yakalandık. 2 kırmızı kart ve hafta içi oluşan sakatlıklarla birlikte 3-4 yedek oyuncu ile sahaya çıkma fırsatımız oldu. Bu halde bile 3 puanı almak bizi sevindirdi. İnşallah böyle de devam eder. Sakat ve cezalıların gelmesiyle birlikte inşallah daha güçlü bir kadromuz olacak" dedi.
"Taraftar alınması faydalı olacak" Maçların seyircili oynanması ile ilgili yöneltilen sorulan soruyu yanıtlayan Otyakmaz, "Gönül tabii ki istiyor. Ancak halk sağlığı da önemli. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uymak zorunda kalıyoruz. Büyük stadyumlara en azından belirli sayıda taraftar alınmasının faydalı olacağı kanaatindeyim. Sanıyorum biraz da adaletsizlik olur. İlk maçlarda seyircisiz oynandı, şimdi seyircili oynanıyor diye avantaj sağlanır düşüncesi var. Ama artık takımlar ile taraftarları buluşturmak lazım" ifadelerini kullandı. "Bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz" Otyakmaz son olarak stadyumlardaki zemin sorunlarıyla ilgili olarak, “Bizler iyi zeminlerde oynamak istiyoruz. En iyi stadyumlardan bir tanesi de bizim stadyumumuzdu. Ama bu sene çok fazla maç trafiğinden kaynaklı bozulmalar söz konusu oldu. O zaman el birliği ile bir şeyler yapacağız. Sivas'ın zemininden hem yayıncı kuruluş hem de federasyon bize övgü dolu sözler söylüyorlardı. Biz bu işi hakkıyla yapıyoruz. Onların da desteği ile bütün stadyumlar en az bizim stadımız kadar olabilir” şeklinde konuştu.

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