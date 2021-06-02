MARIENFELD - A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık için Almanya'da
- A Milli Futbol Takımı bekleyen Türk vatandaşların tezahüratları - Milli takım kafilesinin gelişi - Oyuncu ve teknik kadronun kamp alanına girişleriMARIENFELD (AA) - A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran - 11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi ikinci etap hazırlık kampı için Almanya 'nın Marienfeld bölgesine geldi.
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