- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 yaş ve 18+ kategorisinde Manisa, Çanakkale, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Adana, Tekirdağ, Ankara ve İzmir’den toplam 61 sporcu katıldı.

Muradiye Spor Salonu’nda iki gün süren şampiyona, büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalar sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi.

Milli takıma seçilen sporcular, Antalya'da gerçekleşecek Antalya Uluslararası Cup ve Azerbaycan Bakü'de yapılacak dünya şampiyonasına katılacak. Hemen ardından İtalya'ya, sonra da Konya'da İslam Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyonada 3 kategoride birincilik alan dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, “Öncelikle bu turnuva bizim için bir hazırlık turnuvasıydı. Dünya şampiyonası ve dünya oyunlarından önce bir hazırlık yarışması oldu. Güzel performans sergilediğime inanıyorum ve tabii ki de daha güzel performanslar sergileyeceğiz. Gayet memnunum, sırada diğer seriler var, onlara hazırlanıyorum. Hem çiftlerde hem de triolarda da dünya şampiyonalarına katılım sağlamayı planlıyoruz. Hedefimiz de her zaman olduğu gibi İstiklal Marşını okutmak. Elimizden gelenin en iyisini sergileyeceğiz” dedi.

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular şöyle: 15-17 tekli kadınlar 1. Şimal Seyman (Manisa) 2. Ekin Zeren Fırat (Çanakkale) 3. Selin Sürüm üçüncü (Manisa) Tekli erkekler 1. Okay Arsan (Manisa) 2. Can Sarı ikinci (Ankara) 3. Yiğit Toplu üçüncü (İstanbul) Çiftler kategorisi 1. Şimal Seyman, Okay Arsan (Manisa) 2. İsmail Yağız Altıparmak, Ekin Zeren Fırat (Çanakkale) 3. Belinay Yetişen, Göktürk Balcı (Manisa) Üçlü trio kategorisi 1. Belinay Yetişen, Şimal Seyman, Okay Arsan (Manisa) 2. Aslı Çınaroğlu, Hilal Sağlan, Tuğçe Naz Şahin (Çanakkale) 3. Ekin Zeren Fırat, İlayda Aldemir, Arnisa Çıplak (Çanakkale) Grup kategorisi 1. Alara Çakal, Belinay Yetişen, Sudenur Şahin, Göktürk Balcı, Taha Avşar (Manisa) 2. Alinnaz Gencer, Deniz Kayacan, Sıla İmrenci, Azra Yağmur Çukur, Damlanur Keleş (Manisa) 3. Aslı Çınaroğlu, İsmail Yağız Altıparmak, Sıla Alabak, İlayda Aldemir, Arnisa Çıplak (Çanakkale) 18+ yaş tekli kadınlar 1. Ayşe Begüm Onbaşı (Ankara) 2. Nil Deniz Bal (Manisa) 3. Nazlı Özgör (Ankara) 18+ yaş tekli erkekler 1. Emir Erışık (Ankara) 2. Mehmet Utku Çırak (İzmir) 3. Mehmet Çoruh üçüncü (Sakarya) 18+ çiftler 1. Emir Erışık, Ayşe Begüm Onbaşı (Ankara) 2. Metehan Özsoy, Nil Deniz Bal (Manisa) 3. Nihatcan Gül, Nazlı Özgör (Ankara) 18+ trio 1. Emir Erışık, Ayşe Begüm Onbaşı, Erkut Ergin (Ankara) 2. Metehan Özsoy, Nil Deniz Bal, Seran Solak (Manisa) 3. Ahmet Çoruh, Ecem Barklı, Ahmet Meriç Turmamış (Sakarya)



