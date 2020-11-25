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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MANCHESTER - Manchester United - Medipol Başakşehir maçının ardından

MANCHESTER - Manchester United - Medipol Başakşehir maçının ardından

- - Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in konuşması Manchester United - Medipol Başakşehir maçının ardından - Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: - "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık"MANCHESTER (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir'i 4 - 1 mağlup eden İngiliz ekibi Manchester United'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Norveçli teknik adam, takımının ilk yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirtti.
Solskjaer, "İkinci yarı futbolcuların performansı düştü ancak maç genelinde iyi futbol oynadık. Çok iyi goller atıldı." dedi.
Marcus Rashford'un bugünkü karşılaşmadaki performansını çok beğendiğini dile getiren Solskjaer, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında karşılaşacakları Paris Saint German (PSG) maçına odaklanacaklarını kaydetti.

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