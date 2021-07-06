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MALATYA - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: 'Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz'
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: 'Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz'

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Rayane Aabid: 'Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz'

MALATYA - Yeni Malatya spor'un yeni transferi Rayane Aabid: "Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz" - Futbolcuların antrenman yapması - Yeni Malatya spor'un yeni transferi Rayane Aabid ile röportajYeni Malatya spor'un yeni transferi Rayane Aabid: "Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz"MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatya spor'un orta oyuncusu Rayane Aabid, sezonu iyi yerlerde bitirmek istediklerini söyledi.

Aabid, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takıma yeni katıldığını ve güzel işler yapmak istediğini belirtti.
Yeni Malatya spor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran Aabid, "Burada olmamın tek sebebi var, Yeni Malatya spor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımızla da görüştükten sonra sözleşmeyi imzalamak istedim. Takımdaki arkadaşlarımın hepsi memnundu. Onlarla konuştuktan sonrada imza attım. Tek bir hedefimiz var, sezonu yüksek seviyede bitirmek. Ligi iyi yerlerde bitirmek istiyoruz." dedi.

Basın Mensupları 

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