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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Lütfü Savaş: 'Hatayspor, yeni Boupendza'ları hazırlıyor'

Lütfü Savaş: 'Hatayspor, yeni Boupendza'ları hazırlıyor'

Lütfü Savaş'ın açıklamaları

- Lütfü Savaş: "Hatayspor, yeni Boupendza'ları hazırlıyor" HATAY

Lyon 


- Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor’un yeni Boupendza'ları hazırladıklarını söyledi.

Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor'un başarılı oyuncusu Aaron Boupendza'nın Rus ekibi, Krasnodar’a 8 milyon Euro satılmasının ardından yaptığı açıklamada, Boupendza’nın 8 milyon Euro'ya satışı olduğu ifade ederek, "Rus takımı Krasnodar, 8 milyon Euro'nun 6 milyon Euro'sunu 10 güne kadar ödemesini gerçekleştirecek. Geri kalan 2 milyon Euro mayıs ayında gerçekleştirecek" dedi.
Krasnodar'a transfer olan Aaron Boupendza'nın lig sonuna kadar Hatayspor’da oynayacağını ifade eden Başkan Savaş, "Boupendza'yı çıkaran Hatayspor, yeni Boupendza'ları şu anda hazırlıyor. Önümüzdeki yılda önemli bir futbolcuyu önemli bir takımımıza vermek için arkadaşlarımız çalışıyor. Hatayspor böyle kurumsallaşacak, hem de ligde kalacak ve Türk sporuna, dünya sporuna oyuncu kazandırmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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