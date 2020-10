Luiz Gustavo: 'Sezona iyi başladık ama yolumuz uzun'

- Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sezona iyi başladıklarını ancak yollarının uzun olduğunu ifade etti.

Brezilyalı futbolcu aynı zamanda Fenerbahçe’de forma giymenin kendisi için bir meydan okuma olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, “Türk halkını kutluyorum. Bugün gerçekten önemli bir gün. Buna kutlayarak başlamak istedim” ifadelerini kullandı. “Sezona iyi başladık ama yolumuz uzun” Takımda kolektifliğin önemli olduğunu söyleyen Gustavo, "Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun. Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Biz geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı" dedi.

"Taraftarların düşüncelerinden dolayı mutluyum" Gittiği her kulüpte oranın felsefesini anlamaya çalıştığını belirten Luiz Gustavo, "O kulübe maksimum saygıyı göstermeye çalışırım ve işime odaklanmaya çalışırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var" değerlendirmesini yaptı. "Jarell Eddie ile buluştum" Gustavo, Fenerbahçe Beko'da forma giyen basketbolcu Jarell Eddie ile olan benzerliği ile ilgili de konuşarak, "Kendisiyle bu hafta buluştum ve ilk defa gördüm. Gerçekten basketbolu da çok seviyorum. Mümkün olduğunca ilk fırsatta basket maçına gitmek istiyorum. Çok iyi bir görüşme geçti. Çok iyi bir insan umarım bir kez daha buluşma şansı elde ederim" ifadelerini kullandı. "Gençler en iyisini yapmalı" Genç oyunculara tavsiyelerde bulunan Luiz Gustavo, şu ifadelerey yer verdi: "Benim için en önemlisi şu ki futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence onlarda bu anlayışta olmalı." "Alex’in burada çok önemli bir geçmişi var" Alex’in sarı-lacivertli kulüpte çok önemli bir geçmişi olduğunu dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Oyuncuların birbirine saygı duyması ve elinden geleni yapması lazım" Takımda fazla oyuncu olduğunu anlatan Gustavo, "Hepsi farklı karakteristik özelliklere sahip. Hocamız takım için en iyisini seçmek zorunda. Ozan, Sosa veya Tolga olsun kimle oynarsam oynayayım birlikte oynayan oyuncuların birbirine saygı duyması ve takım için elinden gelenin en iyisini yapması lazım" diye konuştu.

"Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum" Teknik Direktör Erol Bulut hakkında görüşlerini belirten tecrübeli futbolcu, "Hocamız bu sezon başında geldi ve oyun tarzını anlattı. Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz" dedi.

"Burası benim için bir meydan okuma" Fenerbahçe’ye bir hedef için geldiğini belirten Gustavo, "Burası benim için bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda pazubant kolumda olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Saha dışında nasıl bir karakteri olduğu yönünde sorulan soruya Gustavo şu yanıtı verdi: "Saha dışında da benzerim diye düşünüyorum. Ben sakin bir insanım. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama genel olarak mutlu bir insanım." "Konsantre şekilde çalışmalara devam etmeliyiz" Maç kazanmaya devam ettikçe daha iyi olacağını belirten Gustavo, "Bu takım uzun senelerdir şampiyon olamıyor ve bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğunda sezon sonu büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor" diye konuştu.





