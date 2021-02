Lodosu sadece onlar dört gözle bekliyor

-Rüzgarın esişi

- Hayatı olumsuz etkileyen ve zaman zaman denizcilerin kabusu olan lodos, adrenalin tutkunu sörfçüler tarafından dört gözle bekleniyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan sörfçüler lodoslu günlerde rüzgarın tadını çıkarıyor. Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan rüzgar sörfçüleri, hızı saatte 70 kilometreye kadar ulaşan lodosta yine sörf yaptılar. Pek çok kişinin hayatını olumsuz etkileyen rüzgarın keyfini çıkaran sörfçüler sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgarın tadını çıkardılar. Yağmurun etkisi ile dağlardan gelen suların renginin değiştiği Marmaris sahili rüzgar sörfü yapanların akınına uğradı. 25 yıldır sörf yaptığını belirten Kamil Issı, "Şu an Marmaris’imizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. Rüzgar şiddetli, havada güneş var yaklaşık 30-35 Nat rüzgarımız var yani 60-70 kilometreye tekabül ediyor. Bizim gibi insanların arayıp da bulamayacağı bir rüzgar. Mükemmel, hava güneşli, rüzgar güzel, deniz güzel" dedi.

Meteorolojiyi herkesten daha çok takip eden sörfçüler, hava rüzgarlı olduğu günlerde sörf tahtalarını, yelkenlerini ve deniz paraşütlerini alıp hemen kendilerini dalgalara bırakıyor. Deniz üzerindeki renkli ve heyecan dolu görüntüler vatandaşların da ilgisini çekiyor. Çocukluğundan bu yana sörf yaptığını belirten 42 yaşındaki Ferhan Hamami, "Bu sporu yapmaya 90'lı yıllarda başladım. Güzel spor, keşke daha sık yapabilsek. Kışın en büyük sıkıntımız havanın seyrek olması. Ayda bir kere elverişli rüzgar oluyor, tabi biz de form tutamadığımız için zorlanıyoruz. Rüzgar sörfü için en ideal bölge Marmaris ve Datça. İzmir ve Marmara da güzel ama en iyisi Marmaris" diye konuştu.

İnşaat Mühendisi 40 yaşındaki Erinç Tüzmen ise, "Her sporda olduğu gibi bu spor dalında da dikkatli olmamız gerek, özel kıyafetlerimiz, koruyucu yeleklerimiz, kaskımız var. Ben on yıldır bu sporu yapıyorum. Aslında kolay ama ben ders almadan kendim öğrenmeye çalıştığım için biraz zorlandım. Pahalı bir spor değil çünkü aldığınız malzemeleri yıllarca kullanabiliyorsunuz. Bizler tatil planımızı yaparken, araba alırken hep sörf yapabilir miyiz, malzemeler aracımıza sığar mı diye düşünerek hareket ediyoruz. Çok güzel bir hobi, herkese tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Rüzgar ve dalgalar ile sevdikleri sporu yapan macera sever sporcular Marmaris denizinde renkli görüntüler sergiledi.



