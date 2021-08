Lionel Messi, Barcelona’ya göz yaşlarıyla veda etti

-Messi'nin ağlamasından detaylar



- . "Burası benim evim, bizim evimiz" sözlerini kullanan Messi, "Bu ayrılık için hazır değilim. Böyle olacağını hiç hayal etmemiştim. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi" dedi.

Barcelona formasını 16 yıldır terleten ve kulübüyle birçok başarıya imza atan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Katalan ekibinden ayrıldı. 34 yaşındaki futbolcu, Camp Nou’da düzenlediği basın toplantısında göz yaşlarını tutamadı. "Bu ayrılık için hazır değilim" Kariyerinin en zor anını yaşadığını belirten Messi, "Buraya 13 yaşında bir çocuk olarak geldim. 21 yıl sonra eşim ve 3 çocuğumla beraber buradan ayrılıyoruz. Çünkü Barcelona, benim aşık olduğum kulüp. Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. Bu kadar yıldan sonra buradan ayrılmak benim için çok zor. Hayatım boyunca buradaydım, bu ayrılık için hazır değilim. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü bunu hiç düşünmedim. Böyle olacağını hiç hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı. "Tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim" Korona virüs sebebiyle uzun süredir Barcelona taraftarını göremediğini ve bu şekilde ayrılmanın kendisini daha da üzdüğünü aktaran başarılı oyuncu, "Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım. Başkan Laporta'nın dediği gibi; Barcelona herkesten büyüktür. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi..." diye konuştu.

"LaLiga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi" LaLiga’nın kulüplere uyguladığı Finansal Fair-Play kurallarının Barcelona’da kalmasına engel olduğunu savunan Arjantinli futbolcu, "Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ama LaLiga yönetimi yüzünden yeni sözleşme gerçekleşmedi. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kalmak istiyordum, geçen yıl kalmak istemiyordum ama bu yıl farklıydı, olmadı" şeklinde konuştu.

"Barcelona'da kalmak için yapabileceğim her şeyi yaptım" "Kulübün finansal durumu kötü olduğu için benim ile devam etmeleri mümkün olmadı" diyen Messi, şöyle devam etti: "Gazeteler yüzde 30 yazıyor ama aslında yüzde 50'lik bir fedakarlık yapmayı teklif ettim. Benden daha fazlasını istemediler. Barcelona'da kalmak için yapabileceğim her şeyi yaptım. Bundan sonra yeni kulübümle yeni başarılar kazanmak için mücadele edeceğim." "Benim de kendi kariyerim hakkında düşünmem gerekiyor" "Barcelona'da devam etmen neden mümkün değil?" sorusuna Lionel Messi, şu cevabı verdi: "Kulüp büyük bir borç içinde. Benimle devam edemezler. Bu mümkün değil. Benim de kendi kariyerim hakkında düşünmem gerekiyor." "Paris Saint-Germain ihtimaller içinde yer alıyor" Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer olacağı yönünde çıkan haberlerle alakalı Messi, "Paris Saint-Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok" dedi.

"PSG'li oyunculara çekildiğimiz fotoğraf, normal bir fotoğraf" Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain’de top koşturan Neymar, Di Maria, Verratti ve Paredes ile bir fotoğrafının basına yansımasıyla alakalı da yıldız futbolcu, "PSG'li oyunculara çekildiğimiz fotoğraf, normal bir fotoğraf. PSG'ye gelmem konusunda bana şaka yaptılar ama bu sadece bir fotoğraftı, arkasında farklı bir şey yoktu. Hepimiz arkadaşız" cümlelerine yer verdi.