Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüsü atlatan Düzcesporlu futbolcular, immün plazma bağışladı

Korona virüsü atlatan Düzcesporlu futbolcular, immün plazma bağışladı

Düzcespor yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve futbolcuların Kızılay Kan Bankası önüne gelmesi

Akalan İslam Allah Yeşil Sahalar Acarlar 

-İmmün plazma bağışı hakkında Gökhan Kapoğlu ile futbolcuların bilgi alması
-Düzcespor Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu ile röp.
-Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile röp.
-Kaleci antrenörü Özcan Turan’ın İmmün plazma vermek için sedyeye yatması
-Genel ve detay

- DÜZCE

- Düzcespor’da korona virüs tedavisi olarak iyileşen teknik heyet, futbolcular ile yönetim kurulu üyeleri, korona virüs hastalarının tedavilerine katkı vermek amacıyla immün plazma bağışı yaptı. Düzcespor’da yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularında dahil olduğu 28 kişi’de Ekim ayı sonunda korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Tedavilerin ardından yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular iyileşerek sağlığına kavuşurken takım ise yeşil sahalara geri döndü. Aradan geçen 2 buçuk ayın ardından Düzcesporlu yönetici ve futbolcular, entübe olan korona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere kanlarında bulunan immün plazmalarını bağışlama kararı aldı. Korona virüse ilk yakalanan isimler olan Kulüp Başkanı Gökhan Kapoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İslam Keleş ile yardımcı kaleci antrenörü Özcan Turan ve futbolcular Hüseyin Sarıahmetoğlu, Semih Gacarlar öğlen saatlerinde Kızılay Düzce Kan Bağış Merkezi'ne geldiler. "İnşallah hayatları kurtarır ve faydalı oluruz” Burada Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve Kan Bağış Merkezi Müdürü Hakan Bahadır Bozkurt tarafından karşılanan yönetici ve futbolculara burada immün plazma hakkında bilgiler verildi.
Korona virüs hastalarının tedavilerine destek vermek istediklerini ifade den Düzcespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu, “Bende dahil olmak üzere 4 yönetici arkadaşım, 28 futbolcu kardeşim ve 1 hocamız korona virüs hastalığı geçirdik. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hayatları kurtarır ve faydalı oluruz” dedi.
Yönetici ve futbolculara Kızılay'dan teşekkür Bağış için Düzcespor yönetimi ve futbolculara teşekkür eden Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ise, "Düzcespor yönetimine ve futbolcularına duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Düzcespor, şehrimizin tanıtımı için çok önemli. Bunu başarıyla yürütürken hem spor yaparak hem de böylesi insani duygulara öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Bir hayat kurtarabilir miyiz düşüncesiyle bu adımı atmaları ve immün plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Kendilerine bir kere daha bu insancıl hareketlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement