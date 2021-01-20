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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Konyaspor, Boşnak Rahmanovic’i kadrosuna dahil etti

Konyaspor, Boşnak Rahmanovic’i kadrosuna dahil etti

Rahmanovic'in basın toplantı odasına gelişi

İmza Töreni Toplantı Forma Trol 

-Rahmanovic'in sözleşmeyi imzalaması
-Rahmanovic'in formayla poz vermesi
-Detay

- KONYA

- Konyaspor, Bosna Hersek Milli Takımı forması giyen Amar Rahmanovic’i renklerine bağladı. 26 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor, FK Sarajevo takımından Amar Rahmanovic ile 1.5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bugün yapılan sağlık kontrolleri sonrasında Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Amar Rahmanovic için basına kapalı imza töreni düzenlendi.
Bosna Hersek Premier Ligi takımlarından FK Sarajevo’da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 6 asistle oynadı. Amar Rahmanovic aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı’nın da formasını giyiyor. Orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan Amar Rahmanovic, yeşil-beyazlı ekipte 29 numaralı formayı terletecek.
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