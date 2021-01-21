Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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- Süper Lig’in 21. haftasında Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek olan Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenman, pas çalışması ve topla oyun ile devam etti. Konyasporlu futbolcular idmanı çift kale maç ile tamamladı. Tedavilerine devam edilen Sehic, Anicic, Alper ve Volkan antrenmanda yer almazken, yeni transfer Amar Rahmanovic takımla çalıştı.



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