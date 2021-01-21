Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan görüntüler

Rektör 

-Genel ve detay

- KONYA

- Süper Lig’in 21. haftasında Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek olan Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.
Antrenman, pas çalışması ve topla oyun ile devam etti. Konyasporlu futbolcular idmanı çift kale maç ile tamamladı. Tedavilerine devam edilen Sehic, Anicic, Alper ve Volkan antrenmanda yer almazken, yeni transfer Amar Rahmanovic takımla çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı