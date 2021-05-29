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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı

Kocaelispor şampiyonluk kupası ile şehir turu attı

Takım otobüsünün gelmesi-

Tezahür Şampiyon Tezahürat Şampiyonluk Kupası Yükselen 

-Otobüse eşlik eden taraftar konvoyu
-Otobüsün milli irade meydanına girmesi
-Taraftarların sevinci
-Detaylar

( KOCAELİ )-Yeşil Beyazlı futbolcular TFF 1. Lig’e çıkma coşkusunu taraftarla birlikte yaşadı KOCAELİ

- TFF 2. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lİg'e yükselen Kocaelispor, şampiyonluk kupası ile şehir turu attı. Üstü açık otobüste kupa işe şehir turu atan yeşil beyazlılara binlerce taraftar eşlik etti. TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, 4-0’lık galibiyet sonrası şampiyonluk kupası ile kente döndü. Üstü açık otobüsle şehir turu atan futbolcular ve yönetim, üst lige çıkma coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Şehir turu atan yeşil beyazlıların sevincine binlerce araçla eşlik eden taraftarla ise takımını Milli İrade Meydanı’nda coşku ile karşıladı. Üstü açık otobüsle meydan giren futbolcu, teknik heyet ve yöneticileri taşıyan otobüs, meşalelerle karşılandı. Binlerce kişinin katıldığı kutlamada kupayı taraftarlara taşıyan futbolcular, taraftarlarla tezahürat yaprak galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.
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