KOCAELİ - TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'u kentte taraftarlar karşıladı
- Kutlamalardan görüntüler - Kocaeli spor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı'nın araçtan düşme anıTFF 1. Lig'e yükselen Kocaeli spor'u kentte taraftarlar karşıladı - Kutlamalar sırasında üstü açık otobüsten düşen futbolcu Bahri Can Avcı hastaneye kaldırıldıKOCAELİ (AA) - Misli.com 2. Lig play - off finalinde Sakaryaspor'u yenerek TFF Lig'e yükselen Kocaeli spor'u kentte taraftarlar coşkuyla karşıladı.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play - off final maçında Sakaryaspor'u 4 - 0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan yeşil - siyahlı ekibi taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı.Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaeli spor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı araçtan düştü.Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.Daha sonra Milli İrade Meydanı'na hareket eden Kocaeli spor kafilesi, burada taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Kocaeli spor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı. - Kocaeli spor'dan geçmiş olsun mesajı Kocaeli spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı." ifadesine yer verildi.
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