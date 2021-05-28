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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

KOCAELİ - Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı

- Kocaeli sporlu taraftarların kutlamaları - Taraftarlardan Yunus Emre Pehlivan'ın konuşması Kocaeli spor'un TFF 1. Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli spor'un taraftarları, Misli.com 2. Lig play - off finalinde Sakaryaspor'u 4 - 0 yenerek TFF Lig'e yükselmesini kutladı.İzmit ilçesindeki Cumhuriyet Parkı, Fethiye Caddesi ve Yürüyüş Yolu'nda Kocaeli spor formaları giyerek, bayraklarla kutlama yapan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi.

Araçlarıyla kentin birçok noktasında konvoylar oluşturan taraftarlar, takımlarının elde ettiği başarıyı doyasıya kutladı.Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.Taraftarlardan Yunus Emre Pehlivan, AA muhabirine, Kocaeli spor'un TFF 1. Lig'e çıkmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, kaç yıldır bu anı beklediğini söyledi.

TFF 1. Lig'e haklarıyla yükseldiklerini ifade eden Pehlivan, Sakaryaspor'u da gelecek yıl TFF 1. Lig'e beklediklerini kaydetti.

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