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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru

KOCAELİ - Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru

- Kocaeli spor - Sakaryaspor maçı öncesi - Kocaeli sporlu taraftarların tezahürat yapması - Taraftarların slogan atmaları ve meşale yakmaları - Taraftarlın otobüsleere Kovid - 19 tedbirlerine uyarak (HGS kontrolü) binmesi Kocaeli spor - Sakaryaspor maçına doğru - Sınırlı sayıda Kocaeli spor taraftarı, karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gittiKOCAELİ (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig play - off finalinde bugün Sakaryaspor'la karşılaşacak Kocaeli spor'un sınırlı sayıda taraftarı, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle İstanbul'a gitti.Cumhuriyet Parkı önünde toplanan yaklaşık 600 taraftar, "Geliyor Körfez", "Şampiyon Körfez" şeklinde tezahüratlar yaptı.Polis ekiplerinin önlem aldığı alanda, taraftarların sosyal mesafeye uyması için sık sık uyarılar yapıldı.Taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.

Polis Karya Tezahür Polis Kontrolü Tezahürat 

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