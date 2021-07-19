Kerem Kamal: 'Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum'



- İSTANBUL



Milli Güreşçi Kerem Kamal, "Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım" diye konuştu.

Kariyerinde ilk kez Olimpiyatlarda mücadele edecek olan 21 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal ise madalya alacağına inandığını belirterek, "Artık hazırlıklarımızın son evresine geldik. Bundan önceki kamplarda eksiklerimizi giderdik. Enerji depolayıp Japonya'ya o şekilde hareket etmek istiyoruz. Şu anda Tüm hazırlıklarımız çok iyi. Bir sakatlığımız yok. Sadece zamanımızı bekliyoruz. Bu erteleme bana çok iyi geldi. Bir yaş daha büyüdüm. Güreş zekam bir sene daha arttı. Rakiplerime oranla aramda ki güç farkını kapattım. Hem güçlendim, hem de hatalarımı görme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu erteleme benim için çok olumlu geçti. Her şey takdiri ilahi ama, ben nasibe ve hislerime çok güvenen bir insanım. Madalya alacağıma inanıyorum ama rengini kestiremiyorum. Henüz 21 yaşındayım daha yolun başındayım. Bu ilk olimpiyatım olacak. Burada başarılı olup yoluma daha güçlü devam etmek istiyorum. Önümde en az 10 yıllık bir güreş hayatım var. Daha büyük başarılar elde etmek istiyorum" dedi.



