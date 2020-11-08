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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'ndan yeni teknik direktör açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Gözbaşı'ndan yeni teknik direktör açıklaması

- Kayseri spor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın açıklaması - "(Yeni teknik direktör) En geç çarşamba günü burada olacak"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor'a 1 - 0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili, "En geç çarşamba günü burada olacak." dedi.
Gözbaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

"Takımımıza güveniyoruz." diyen Gözbaşı, oyunun kaybedilmesine rağmen desteklerinden dolayı taraftara teşekkür etti.Gözbaşı, maçla ilgili "Hakem hatalarıyla maç katloldu. Pedro'nun ilk sarı kartı doğru değildi. Alibec tam gole giderken durduruldu. Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.Bir gazetecinin yeni teknik direktör konusunda son durumun ne olduğu sorusu üzerine Gözbaşı, "En geç çarşamba günü burada olacak." dedi.

Sarı Kart Teknik Direktör Rektör Irak 

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