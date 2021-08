Kayseri’de yamaç paraşütü heyecanı

-Sporcuların hazırlanması

- Talas Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması’nın brifing toplantısı ve deneme uçuşları gerçekleştirildi.

Onlarca paraşütçünün gökyüzünde buluşması güzel görüntüler ortaya çıkardı. Talas Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması’nda deneme uçuşları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin yanı sıra İran, Rusya ve Avustralya’dan yaklaşık 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda, paraşütlerin gökyüzünde buluşması güzel görüntüler oluşturdu. Yarışma Direktörü Semih Sayır, organizasyonun Talas Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek Türkiye genelinde en rahat organizasyonun burada düzenlediklerine dikkat çekti. Konaklama imkanından, araç imkanına kadar her türlü hizmetin belediye tarafından sağlandığını kaydeden Sayır, “Ali Dağı hava sporları açısından önemli. Sporcularımız Ali Dağı’nı seviyorlar. Burada uçuş yüzdesi çok fazla, örneğin başka yerde haftada 3 ya da 4 gün uçabiliyorsunuz ama burada haftanın 7 günü uçuş imkanı oluyor, o yüzden burası özel bir yer. Yaklaşık 10 yıldır bu yarışmaların düzenlenmesinde çalışıyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde bugüne kadar problem yaşamadık, organizasyonumuz Talas Belediyesi’nin çalışmalarıyla gerçekleştirilebiliyor. Ben Türkiye’nin her yerinde organizasyon yapıyorum ama açık söylemek gerekirse en rahat buradayız. Konaklama olsun, araçlar olsun en iyi burada imkân buluyoruz. Her istediğimizi veriyorlar sağ olsunlar. Sporcularımız için de burası çok önemli. Pandemi ortamında bu organizasyona katılmak kolay değil ama başarıyoruz. 4 farklı ülkeden gelen 80’e yakın sporcumuz katılıyor. Kayıtlarımız da devam ediyor. Yarışmamız 5 gün, bu yarışma Türkiye liginin bir ayağını oluşturuyor. En iyi puanı alan sporcular milli takıma seçilecekler. Yarışmamız uluslararası federasyon tarafından onaylıdır. Şu an burada her şey hazır, herkes hazır. Hiçbir problemimiz yok, belediyemize teşekkür ediyoruz” cümlelerine yer verdi. 5 gün sürecek 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.