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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından

Kastamonu Belediyespor-Nantes Atlantique maçının ardından

- Kastamonu Belediyespor - Nantes Atlantique maçı - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'dan görüntü - Nantes Atlantique takımının maçın ardından sevinci - Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen'in açıklaması - Nantes Atlantique antrenörü Guillaume Saurina'nın açıklaması - Kastamonu Belediyespor Başantrenörü Helle Thomsen: - "Hücum için şansımız vardı ancak bunları değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız"KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29 - 25 yenilerek kupaya veda eden Kastamonu Belediyespor'un başantrenörü Helle Thomsen, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor." dedi.
Thomsen maçın ardından gazetecilere, elendikleri için üzgün olduğunu söyledi.

Danimarkalı antrenör rakiplerinin maçın genelinde çok güçlü olduklarını ifade ederek, "İlk yarıda kontrol bizim elimizdeydi ama gördük ki Nantes ayrı bir seviyede oynuyor. Hücum için şansımız vardı ancak bunları değerlendiremedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.
Kastamonu Belediyesporlu oyuncu Amanda Kurtovic ise bireysel hatalar yaptıklarını söyleyerek, "Çok hayal kırıklığına uğradım. Maç ellerimizdeydi. Hücumda sabırlıydık. Elimizden geleni yaptık, maç ellerimizden kayıp gitti. Şansları kaçırdığımız için bizi cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.Nantes Atlantique antrenörü Guillaume Saurina da zor bir maç olduğunu anlatarak, Kastamonu Belediyespor'u tebrik ettiğini kaydetti.

Kırıklı Trol 

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