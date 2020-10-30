Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, özel bireylerle maç yaptı

-Takım ile özel bireylerin maç yapması

-Röportajlar yapılması

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- KASTAMONU



- Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Ligi 3. turunda Macaristan’ın DVSC Schaeffler takımıyla eşleşen Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, özel bireylerle hentbol maçı oynadı. Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ve Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Liginde mücadele eden Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, Türk Kızılayı Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanlığı ile birlikte sosyal bir projeye imza attı. Hentbolda başarıdan başarıya koşan ve Türkiye'yi Avrupa’da temsil eden Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, sosyal sorumluluk projesine de imza atarak özel bireylerle farkındalık maçında karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, renkli görüntülere sahne oldu. Karşılaşmayı Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı ile davetlilerde izledi. “Farkındalık oluşturmak için özel bireylilerle Hentbol takımımız maç yaptı” Kızılay Kastamonu Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, böyle bir organizasyon yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.



Özel bireylerin sosyal hayata kazandırılması için bu tarz etkinliklerin önemine değinen Sedef Perk, Kastamonu Belediyespor Bayan Hentbol Takımının daha öncesinden Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ile sosyal sorumluluk projesinden bir tanesinde çalışmak istediklerini belirterek, “Kastamonu Belediyespor, bu kapsamda Türk Kızılayına müracaatta bulundu. 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftasında özel bireylilerimizle bir farkındalık maçı yapmak istedik. Bu konuda da bunları Kastamonu Belediyespor takımına ilettik. Kastamonu Belediyespor Takımı da özel bireylerle birlikte olmak istediklerini söylediler. Şu anda Atatürk Spor Salonunda 10 özel bireyli öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerimize Hentbol takımımız forma yaptırdı. Şimdi de beraber maç yapıyorlar. Bizlerde Kızılay Haftası etkinliklerimizi bu şekilde başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Kaptan Serpil İskenderoğlu: "İnsanın ruhunu doyuran bir organizasyon oldu" Kastamonu Belediyespor Takım Kaptanı Serpil İskenderoğlu ise, özel bireylerle birlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kaptan İskenderoğlu, şöyle konuştu: "Bugün özel çocuklarımızla beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Onların burada, bu güzel günde bizimle beraber olmaları çok güzel oldu. Umarım her sene böyle güzel organizasyonlarla birlikte oluruz. İnsanın ruhunu doyuran bir organizasyon oldu. Onlarla organizasyon yapma isteğimiz zaten vardı. Bugüne denk gelmesi çok güzel oldu bizim içinde. Onlar için çok daha güzel şeyler yapmayı umuyorum.”



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