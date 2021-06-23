KARABÜK - İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'de yarı final maçları tamamlandı
- Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan Karşıyaka - Hatay Büyükşehir Belediyespor maçı - İşitme engelli futbolcuların futbol karşılaşmasındaki mücadeleleriKARABÜK (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Futbol Süper Lig'deki yarı final müsabakaları tamamlandı.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3 - 0 yenen Karşıyaka, finale çıktı.Safranbolu Çim Saha'da oynanan maçta ise Torbalı'yı 5 - 1 mağlup eden Bornova, finalist oldu.Karşıyaka ile Bornova arasındaki final ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Torbalı arasındaki üçüncülük maçları Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 25 Haziran Cuma günü oynanacak.
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