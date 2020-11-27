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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İZMİR - Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi

İZMİR - Depremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildi

- Ailesinin Malik Tahirler'in tabutuna sanılması - Malik Tahirler'in tabutuna formalar konulması - Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasıDepremde enkazdan çıkarıldıktan 28 gün sonra vefat eden futbolcunun cenazesi defnedildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından yaklaşık 6 saat sonra yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, son yolculuğuna uğurlandı.Malik Tahirler'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi tarafından Mezarlıklar Müdürlüğünden alındı.Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'na getirilen Tahirler'in tabutuna, Bornova Yeşilova Spor, Göztepe ve Karşıyaka formaları örtüldü. Cenaze, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yakınları ve Tahirler'in takım arkadaşları katıldı.
Futbol kariyerinde Karşıyaka, Bornova Yeşilova Spor, Kemalpaşa Esnafgücü Spor, Altınova Belediye Spor, Didim Belediyespor, Ödemiş Spor, Torbalıspor, Muğlaspor ve Sandıklıspor'da forma giyen Tahirler'in annesiyle yaşadığı Doğanlar Apartmanı, 30 Ekim'deki depremde yıkılmıştı. Anne Nazmiye Doğrayan hayatını kaybederken Tahirler, enkazdan 6 saat sonra yaralı olarak çıkarılmıştı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 28 gün yoğun bakımda kalan Malik Tahirler, dün hayatını kaybetmişti. Tahirler'in vefatıyla İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 117'ye yükselmişti.

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