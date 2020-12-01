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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in rakibi Almanya temsilcisi Leipzig İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Medipol Başakşehir'in rakibi Almanya temsilcisi Leipzig İstanbul'a geldi

- Leipzig'li futbolcuların havalimanındaki görüntüleriMedipol Başakşehir'in rakibi Almanya temsilcisi Leipzig İstanbul 'a geldiİSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında yarın karşılaşacağı Almanya temsilcisi Leipzig, İstanbul 'a geldi.Özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, pasaport işlemlerinin ardından havalimanından ayrıldı. Kafilede yer alan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'e yolcular ve çalışanlar yakın ilgi gösterdi.Leipzig'in Dış Hatlar Geliş Terminali'nden çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

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