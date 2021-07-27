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İSTANBUL - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi

- Hollandalı oyuncu Patrick Van Aanholt'un havaalanında karşılanmasıGalatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul 'a geldiİSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hollandalı oyuncu Patrick Van Aanholt, İstanbul 'a geldi.Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan kalkan uçak, 16.15 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Hollandalı oyuncu, eşi ve iki çocuğuyla pasaport işlemlerinin ardından menajeri ve kendisini karşılayan ekiple alandan ayrılarak kalacağı otele geçti.Patrick van Aanholt'un sağlık kontrollerinin ardından sarı - kırmızılı ekiple, sözleşme imzalaması bekleniyor.

Başkent Trol 

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