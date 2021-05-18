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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti

İSTANBUL - Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti

- Dimitris Pelkas'ın gidişi Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gittiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti. İstanbul Havalimanı'na eşi Kiveli Marda ile gelen Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Türk Hava Yolları (THY) ofisinde check - in yaptı. Yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan çift, pasaport kontrolünden geçerek THY'nin tarifeli uçağıyla ABD'nin Miami şehrine gitti.Pelkas, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de 10 gün kalacaklarını söyledi

Pasaport Kontrolü Trol 

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