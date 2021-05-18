İSTANBUL - Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gitti
- Dimitris Pelkas'ın gidişi Fenerbahçeli Pelkas tatil için ABD'ye gittiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti. İstanbul Havalimanı'na eşi Kiveli Marda ile gelen Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Türk Hava Yolları (THY) ofisinde check - in yaptı. Yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan çift, pasaport kontrolünden geçerek THY'nin tarifeli uçağıyla ABD'nin Miami şehrine gitti.Pelkas, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de 10 gün kalacaklarını söyledi
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