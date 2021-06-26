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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Oy verme işlemi sona erdi

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Oy verme işlemi sona erdi

- Oy sandıklarının açılması ve tasnife başlanmasıFenerbahçe Kulübünün kongresi - Kongrede oy verme işlemi sona erdiİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla son buldu.Oy kullanma süresinin dolmasının ardından sandıklar, görevliler tarafından açıldı. Burada 38 sandığa atılan oylar, tek tek sayılarak tasnif edilecek.

Sayılar Genel Kurul 

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