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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, oyunu kullandı

İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübünün kongresi - Ali Koç, oyunu kullandı

- Ali Koç'un oyunu kullanması - Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, oyunu kullandıİSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Ali Koç, oyunu kullandı.Seçime tek aday olarak giren Ali Koç'a kongrenin gerçekleştirildiği Ülker Stadı'na geldikten sonra genel kurul üyeleri yoğun ilgi gösterdi.Başkan Koç, tek tek ilgilendiği genel kurul üyeleriyle uzun süre sohbet etti. Ali Koç, kongre üyeleriyle fotoğraf da çektirdi.Oyunu 21. sandıkta eşi Nevbahar Koç ile birlikte kullanan Ali Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönem olur." diye konuştu.

Toplantı Genel Kurul Allah Basın Mensupları 

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