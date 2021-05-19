İSTANBUL - Drone - Beşiktaş takımı, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti (3)
- Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları - Beşiktaşlı oyuncuları ve teknik heyeti taşıyan tekne ve onları takip eden taraftar teknelerinin havadan görüntülenmesi (drone kamera)Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor - Siyah - beyazlı takım, Küçüksu'dan deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket ettiİSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2020 - 2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta şampiyonluk kutlamaları başladı. Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 2 - 1 yenerek şampiyonluğa ulaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da İzmir'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından alan siyah - beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldi.Tesislerden Küçüksu'ya hareket eden kafileyi az sayıdaki taraftarlar iskelede meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular, şampiyonluk kupasını almak üzere deniz yoluyla Vodafone Park'a hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar da teknelerle siyah - beyazlı ekibi yalnız bırakmadı.Beşiktaş'ı taşıyan tekneye sahil güvenlik ve deniz polisi de eşlik etti.
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