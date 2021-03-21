İSTANBUL - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un konuşması - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın konuşmasıBeşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından - Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide konuk olduğu Beşiktaş ile 1 - 1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, 2 puan kaybettikleri için memnun olmadıklarını söyledi.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, güzel bir maç olduğunu ve 2 takımın da yakaladığı birçok pozisyonu değerlendiremediğini belirtti. Son vuruşlarda sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Bulut, "İlk yarı Beşiktaş'ın, ikinci yarı ise bizim üstünlüğümüz vardı. İki taraf da yeterince gol pozisyonu buldu. Kendi adımıza değerlendirmede eksik kaldığımızı söyleyebilirim. İkinci yarıda duran toptan yediğimiz bir gol var, yemememiz lazımdı. Bulduğumuz golden önce de yakaladığımız pozisyonlar vardı. İkinci yarıda baskılı oynayan bir Fenerbahçe vardı. Elimizden geleni yaptık ama beraberlik aldık. Kazanmak için gelmiştik ve bu yüzden mutlu olamadık. Önümüzde 10 haftalık bir süreç var. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.Bulut, bir gazetecinin, "Santrforlarınızın performansını artıramamasını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:"Takımımıza baktığımızda 20 futbolcumuz gol attı. Bu güzel bir şey. Hücumdaki futbolcularımızdan daha fazlasını bekleyebiliriz. Bu sezon başı aldığımızda, doğru kişiler olduğunu düşündük. Golleri az olsa da pozisyona giriyorlar ve bu önemli. Gol fırsatlarını değerlendirmede sorun yaşıyoruz. Önümüzdeki maçlarda bu düzelebilir. Son vuruşlarda eksiğimiz var ve daha çok çalışmamız lazım. Konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz diye düşünüyorum. Önümüzdeki maçlarda bu konuda harekete geçmeliyiz çünkü fazla zaman kalmadı."Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: - "Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı" - "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz"İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile 1 - 1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, rakipleri karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.
Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Her iki taraf da iyi mücadele etti. Oyuncular koştular, çaba sarf ettiler. Ellerinden geleni yaptılar. Öne geçtikten sonra maçı bitirebileceğimiz pozisyonları yakaladık. Erken bitirebilirdik. Hem Fenerbahçe kalecisi engel oldu hem de oyuncularımız bunu sağlayamadı. Ozan Tufan da güzel bir gol attı." dedi. "Skor bizim için iyi de değil, kötü de değil" diyen Yalçın, "Önde olan tarafız, arayı bir puan daha açtık. Ligin final bölümü oynanacak, kolay değil. İki ağır maç oynadık, hepsi zor maçlardı. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum, çok mücadele ettiler, çok koştular. Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık. Zaman zaman bu tür şansız durumlar maç içinde oluyor." değerlendirmesinde bulundu. - Hakem Halil Umut Meler'e tepkiMaçın hakemi Halil Umut Meler'i eleştiren Yalçın, "Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur." diye konuştu. Takımının maçlarda pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadığını vurgulayan Yalçın, "Bu maçta da ürettik ama sonuçta sıkıntı yaşadık. Karşımızda Fenerbahçe gibi büyük bir camia, güçlü bir takım vardı. İyi oyuncuları var. Kolay maç değil. Kupada 120 dakika oynadık. Oyundan memnunum. Oyunculara teşekkür ediyorum. Ligin bitimine çok var, devamına bakacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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