Isparta 32 Spor TFF 2. Lig’e hazırlanıyor

ISPARTA



- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarına Davraz Spor Kompleksi’nde başladı.

Teknik Direktör Tarık Söyleyici, koşan, mücadele eden ve sürekli golü düşünen bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, tüm rakipleri ciddiye aldıklarını ve en iyi şekilde yeni sezona hazırlanacaklarını söyledi.



TFF 2. Lig’e 20 yıl aradan sonra yeniden yükselme başarısı gösteren Isparta 32 Spor, yeni sezon için kampa girdi. Davraz Kayak Merkezi bölgesinde bulunan spor kompleksinde hazırlıklarını sürdüren Isparta 32 Spor, günde çift antrenman yapıyor. Sezon öncesi kondisyon ağırlık çalışan yeşil-pembeliler, hazırlık maçlarıyla da 4 Eylül’de başlayacak lige iyi bir giriş yapmak istiyor. Son 2 yıldır Bölgesel Amatör Lig ve 3. Lig’de aldığı şampiyonluklarla adını 2. Lig’e yazdıran Isparta 32 Spor’un antrenmanları da oldukça neşeli geçiyor. Söyleyici yeniden takımın başında Isparta 32 Spor’da teknik direktörlüğe prolisanslı deneyimli teknik adam Tarık Söyleyici getirildi.

Söyleyici’nin yardımcılıklarını ise Antrenörler Gökhan Çelebi ve Caner Yaraş, kondisyoner SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. İbrahim Kubilay Türkay yapıyor. “Gerekli olan mevkilere transfer yapacağız” Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyici, takımın kampı başlamadan önce Kulüp Başkanı Atakan Yazgan’ın kendisini aradığını ve takıma gerekliği olduğunu, omuz vermesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Söyleyici, “Ben de hiçbir şey konuşmadan geldim ve kampta çalışmalara başladım. Sabah akşam olmak üzere günde 2 idman yapıyoruz. Genç çocuklar, onları gerek top idmanları gerekse özel maçlarda göreceğiz. Daha sonra gerekli olan mevkilere Atakan başkanımız ve yönetimle birlikte ikinci aşamada tekrar transfer yapacağız” dedi.

“Elimden gelen her şeyi Isparta sporumuz için yapacağım” Antrenörlük kariyerinin büyük bir bölümünü 1. Lig ve 2. Lig'de geçirdiğine değinen Söyleyici, gittiği her takımda başarılı olduğunu ifade etti.

Söyleyici, “Zaman zaman federasyon antrenörlüklerim, milli takımlar sorumluluklarım oldu. Hep bu mesleğin içinde oldum. Allah bugüne kadar beni utandırmadı, bundan sonra da Allah’ın izniyle inandığım yolda elimden gelen her şeyi Isparta sporumuz için yapacağım” dedi.

“2. Lig'de ilk yılımız, sağlam basmak mecburiyetindeyiz” Koşan, mücadele eden, basan ve sürekli golü düşünen bir takım oluşturmak istediğini belirten Tarık Söyleyici, “Taraftarların da beğenisini kazanan, formanın hakkını veren ve disiplinli bir takım amaçlıyorum. 2. Lig'de ilk yılımız, sağlam basmak mecburiyetindeyiz. Yeni takım olmamız dolayısıyla adaptasyon, uyum bakımından çalışacağız. Takımımız kurulduğundan beri beşli bir yapı var. Başkan ve yönetim, takım, taraftar, basınımız ve teknik heyet. Bu beşli sırt sırta verdiği sürece Allah’ın takdiriyle başarı kaçınılmazdır” diye konuştu.

“Onların bizi ciddiye aldığı kadar biz de onları ciddiye alıyoruz” Ligdeki diğer takımlarla ilgili de konuşan Teknik Direktör Söyleyici, takımların güçlerinin müsabakalar oynandıkça ortaya çıkacağını söyledi.



Kendileri için tüm rakiplerin ciddi olduğuna değinen Söyleyici, “Onların bizi ciddiye aldığı kadar biz de onları ciddiye alıyoruz. Bu sene yeni kura çekimiyle kırmızı ve beyaz gruplar belli oldu. Biz en iyi şekilde hazırlanacağız” ifadelerini kullandı. “2 şampiyonluk geride kaldı” Isparta 32 Spor Takım Kaptanı Efşan Geçgin de son 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadıklarını belirtti.

Şampiyonluklarda herkesin emeği olduğunu ifade eden Geçgin, “Özellikle Atakan başkanımız, diğer hocalarımız ile diğer büyüklerimiz bize çok destek verdiler. 2 şampiyonluk geride kaldı, başarı için devam ediyoruz. Şimdi Davraz’da hazırlanıyoruz. Genç bir ekip kuruldu. Yeni bir sayfa açtık, farklı bir lig. 2. Lig; 3. Lig ve BAL’a benzemiyor. Sağolsun başkanımız da oyuncu transferinde ince eleyip, sık dokuyor” dedi.

“Yeni bir sayfa açtık” Yeni sezon hazırlıklarına en iyi şekilde devam ettiklerine değinen Geçgin, “Tarık hocamız geri geldi. Yeni bir sayfa açtık, başarılarımız geride kaldı, bu başarılarımızı perçinlemek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.