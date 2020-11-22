Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
İsmail Kartal: 'Kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik'

İsmail Kartal: 'Kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik'

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları

- İsmail Kartal: "Kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik" KONYA

Bild Yemen ve Gol Rektör Trol 


- Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından, doğru zamanı bekleyip değişikler yaparak ikinci yarıda ortaya koydukları kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildiklerini anlattı. Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. "Kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik" Maça iyi başlayamadıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Maçın ilk 20-25 dakikası rakip baskı yaptı. Geriden oyun kurmamızı engelledi. O arada gol buldular. Biz de o golü yemenin şokunu üzerimizden atamadık ama 25-30. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yavaş yavaş ele almaya başladık. Özellikle de ikinci yarı yaptığım değişiklikler, hamlelerle oyun sistemini değiştirerek ve rakibin geriden oyun kurmasını engelleyerek baskıyla dengelerini bozduk. Özellikle ede bizim Alper’i orta sahadan Guilherme’yi öne çıkartarak sol kanattan etkili olduk. Getirdiğimiz toplar, baskı ve presle rakibin geriden oyun kurmasını engelleyip kendi alanlarından çıkmalarına izin vermedik ve gol geldi. Daha sonra 2 hamle daha yaptık, 2 oyuncuyu birden aldık. Bununla da Musa ile Hurtado gibi iki hücumcu oyuncuyu aldık. Yani maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak istediğimiz 2 oyuncuyu dahil ettik. Duran toptan özellikle Musa’nın etkili olduğunu biliyorduk. Doğru zamanı bekledik, doğru zamanda da bu değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik. Bütün istatistiklerde de rakibin çok çok üstündeyiz. İstatistiksel olarak bu kadar önde olmamızla maçı kazanmamız normal çok normal zaten" dedi.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
devamı
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement