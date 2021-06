-Can Çobanoğlu'nun açıklamaları

-Detaylar



- Işın Çelebi: "Renk seçimine katılmayacağız"- Galatasaray Başkan Aday Işın Çelebi:- "Oy kullanmamayı da bir tercih olarak buluyorum" İSTANBUL



- Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, 7 Haziran Pazartesi günü başkan adaylarının katılacağı renk seçiminde yer almayacaklarını açıkladı.

Öte yandan Çelebi, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde oy kullanmayacağını da ifade etti.

Galatasaray Başkan Adayı Işın Çelebi, İstanbul’da bir hotelde basın toplantısı gerçekleştirdi. Galatasaray tarihinde hiç görülmemiş şekilde aynı anda 6 kişinin birden başkan aday olduğunu belirten Çelebi, "Galatasaray için nicelik değil, nitelik önemlidir. Böyle düşündüğümüz ve bu kalabalık ortamda insanların bir huzur bulmasını sağlamak için başkan adaylarına bir çağrı yaparak tehlike olarak gördüğümüz, camia içi bölünmüşlüğü önlemek amacıyla bir araya gelinmesini istemiş, yarınlarımızı ve geleceği konuşmayı talep etmiştim. Çağrımızda ön yargısız, koşulsuz, Galatasaray’a hizmet etmenin şartlarını ortak akıl ile bulmak amaçlanmasına rağmen hiçbir başkan adayından geri dönüş olmadı. Bu değerleri geri götürecek değil, yerinde saydıracak başkanlara bile tahümmülümüz yoktur. Özellikle belirtmek isteriz ki Galatasaray’dan yararlanmak için değil, Galatasaray’a yarar sağlamak için gelecek İnsanlara ihtiyacımız vardır. Eğer böyle olmazsa Galatasaray başkanın rengi siyaha döner. Ve tarih bu rengi unutmaz. Görevde olsak da olmasak da gönül bağı devam edecek. Bizler, Galatasarayımızın geleceğini inşasının gerçekleriyle yüzleşip gereceğe uygun strateji belirlemekten geçtiğinin bilincindeyiz. Popülist söylemlerin, altı dolu olmayan vaatlerin geleceğe dair nasıl kayıplar, yaşattığı ortada iken camiamız macera peşinde koşanlara geçit vermemelidir. Başarıyı istemek ile başarı çok farklıdır. Başarı yetkinlik ister. Zor bir süreç yaşayan ve önünde daha büyük zorluklar olduğu görülen kulübümüzün bu bölünmüşlük ve aday enflasyonu ile seçime gitmesi doğru değildir. Tarih sayfalarında daha önce görmediğimiz, kültürümüzde olmayan bu koltuk sevdası yarışının için yer almayacağımızı, Galatasaraylılığımızın gereği bu renk seçimine katılmayacağımızı ve Galatasaray’ın geleceği için karanlık rengi seçmeyeceğimizi duyuruyoruz" diye konuştu.

Can Çobanoğlu: "Biz karanlığı istemiyoruz" Işın Çelebi’nin listesinde yer alan Can Çobanoğlu da, "Galatasaray’da bölünmüş, iç barışın sağlanmaması, içerideki sıkıntılarını giderek büyümesi ve oy kullanacak hazirunun azalmasına rağmen aday sayısının çoğalması idi. Biz bunlara dikkat çektik. Çağrılar yaptık. Başkanımız 10 gün önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi önünde diğer başkan adaylarına çağrı yaptı. Hiçbir başkan adayını orada bulamadık, hiç kimse gelmedi. Herhalde Galatasaray’dan önemli işi olanlar vardı. Biz yine de umutsuzluğa kapılmadık. Çeşitli vesilelerle birleşmenin Galatasaray için doğru olacağına, Galatasaray’ın önemli sorunları olduğunu, Galatasaray’ın zamana sıkıştığını her yerde söyledik. Bunun da karşılığını göremeyince camiaya nasıl zorlukları anlatırız diye düşündük. Galatasaraylılığın gereği olan koltuk peşindeki yarış yerine, Galatasaray’ın hizmet etmenin gereğinin karanlık rengi çekmemek olduğuna karar vermedik. Biz karanlığı istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Işın Çelebi: "Oy kullanmayacağım" 19 Haziran’da yapılacak seçimde oy kullanmayacağını aktaran Işın Çelebi, "Kişisel tercihim böyle. Bizim arkadaşlarımız özgürdür. Herkes istediği gibi oy kullanabilir. Ama ben bu şartlarda olacak seçimin sonuçlarının Galatasaray’a hayır getirmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden oy kullanmamayı da bir tercih olarak buluyorum. Bu tercihime de kendi adıma karar vererek hareket edeceğim. Birleşme olsun, bir tek adayın etrafında buluşalım, o zaman seve seve oy kullanırım. Galatasaray’ın hemen hemen bütün seçimlerinde oy kullandım. Şimdi geldiğimiz noktada Galatasaray’ın karanlığı için oy kullanmayacağım. Galatasaray’ın aydınlığı için oy kullanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.