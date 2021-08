İlhan Palut: 'Başakşehir ciddi bir rakip'

-Teknik Direktör İlhan Palut'un açıklamaları

- Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla sezonun ikinci haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut, Başakşehir’in ciddi bir rakip olduğunu belirterek, güzel bir mücadele sonrasında alacakları galibiyetle taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.



Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolculardan Abdülkerim Bardakçı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige deplasmanda alınan çok önemli bir 3 puanla başlamanın kendileri için çok güzel olduğunu kaydeden Teknik Direktör İlhan Palut, "Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına başladık. Rakibimiz ligin iyi takımlarından biri. Saha içi organizasyonları ve bir oyun planları var. Ciddi bir rakip. Bizim için önemli bir maç olacak. Şu anda eksik oyuncumuz yok ve çalışmalarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. Uzun bir aradan sonra pazar günü kendi seyircimizin önüne çıkacağız. Aynı zamanda benim için de Konyaspor’a geldiğim tarihten beri ilk seyircili maç olacak. İnşallah güzel bir mücadele sonrasında alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" şeklinde konuştu.

“Verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum” Transferi çalışmalarına değinen Palut, “Transferi tamamlamadık. Bir forvet transferimiz kesinlikle olacak. Artı bunun yanında bir kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Ben aslında verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim; en mükemmeli mi? Tabii ki de değil. Hiçbir takım belki de transferdeki en temek hedeflerine kolayca ulaşamıyor. Biz de alternatif listemizden, takımımıza katkı sağlayabilecek, Konyaspor’un oyuncu profiline davranışsal anlamda da uyum sağlayabilecek oyuncuları şu ana kadar aramıza kattık. Bundan sonra da inşallah doğru iki hamle ile beraber bunu tamamlamış oluruz. Şu an alabileceğimiz takımımıza direkt katkı sağlayacak yerli bir kanat oyuncusu olmadığı için bu konuda tercihimiz yabancıdan yana olacak” dedi.

Abdülkerim Bardakçı: “Bu sezon ligde yenemeyeceğimiz takım yok” 26 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakçı da sezona zorlu bir deplasmandan 3 puan alarak başladıklarını ve bunun devamını taraftarlarının önünde oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak getirmek istediklerini söyledi.



Sivasspor maçını değerlendiren Abdülkerim Bardakçı, “Deplasmanda çok güçlü bir rakibe karşı oynadık ve çok önemli bir 3 puan aldık. Biliyorsunuz bu sene kulübümüzün 100. kuruluş yıldönümü ve bizim için çok özel bir sezon. Bu nedenle bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz. Yine zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bu sene gerçekten çok iyi bir takım olduk. Benim düşünceme göre bu sezon ligde yenemeyeceğimiz takım yok. İnşallah deplasmanda aldığımız 3 puanın devamını kendi sahamızda oynayacağımız maçtan da galibiyetle ayrılarak getiririz” ifadelerini kullandı. “Tabii ki Konyaspor’da kalmak istiyorum” Başarılı stoper, transferi ile ilgili sorulan soruya, “Şu anki görüşmelerle ilgili bir bilgim yok. Kulübümle ilgili bu konuyu direkt olarak menajerim yürütüyor. Ama tek söyleyebileceğim şu an için kulübümle yapılan görüşmede her şeyin yolunda ve iyi bir şekilde ilerlediği. Tabii ki Konyaspor’da kalmak istiyorum. İnşallah ben de uzun yıllar bu formaya hizmet etmeyi umuyorum. Zaten bu takımın kaptanı olmak benim için onur ve gurur verici. İnşallah bir efsane olarak burada kalırım” diye cevap verdi. Bardakçı, yurt dışından bir lige transfer olma düşüncesinin olup olmadığı ve bu ligin hangi lig olacağıyla ilgili ise, “Özellikle şu lig olacak diye bir düşüncem yok. Ama Almanya Bundesliga’yı çok beğeniyorum. İnşallah öyle bir hayalim var. Neden olmasın” açıklamasını yaptı.