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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Hasan Kartal: “Devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak 3 oyuncuya ihtiyacımız var”

Hasan Kartal: “Devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak 3 oyuncuya ihtiyacımız var”

Hasan Kartal'ın açıklaması

- RİZE

Devre Arası Allah 


- Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, devre arasında takıma katkı sağlayabilecek 3 oyuncu almayı planladıklarını söyledi.

Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada ikinci yarıda rahat oyun oynayamadıklarını ve ligde sıralamada 7. sıraya yükselme şansını kaçırdıklarını ifade etti.
Kartal, “İlk yarıda bir gol daha bulabilseydik daha farklı olabilirdi. Maç genel anlamda gergin geçti. Bu kadar gergin bir maçta bizim takım sıkıntılı oynadı. İkinci yarıda rahat bir oyun olmadı. İkinci yarı baskılı ve iyi oynamamıza rağmen Gençlerbirliği golü buldu ve maalesef 3 puanı alamadık. 3 puan alabilseydik 7. sıraya çıkacaktık. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu telafi edebiliriz” dedi.
“Devre arasında 3 oyuncuya ihtiyacımız var” Devre arası transferleri için titiz planlama yaptıklarını belirten Kartal, “Devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak 3 oyuncuya ihtiyacımız var. İnşallah kaliteli futbolculara denk geliriz ve onları alırız. Alıyoruz, sonrasında sakatlanıyor ve oynamıyor. Şans işi... Almış olduğumuz Remy bugün olsaydı daha farklı olabilirdi. Gitmesi gerekenler de var. İyi bir çalışma gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
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