Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
HAKKARİ - Öğrenciler spor lisesine girmek için kıyasıya yarıştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
HAKKARİ - Öğrenciler spor lisesine girmek için kıyasıya yarıştı

HAKKARİ - Öğrenciler spor lisesine girmek için kıyasıya yarıştı

- Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu - Spor lisesine öğrenci alımı - Öğrencilerin performansları ve heyacanlı anları - Elemelerin düzenlendiği parkur - Öğretmenlerin öğrencileri motive etmeleri Hakkari 'de öğrenciler spor lisesine girmek için kıyasıya yarıştıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de 300 öğrenci, spor lisesine girebilmek için parkurlarda kıyasıya yarıştı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor salonunda değişik dallarda yapılan parkurda yarışan öğrenciler, spor lisesine girmek için ter döktü. Hakkari Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek olduğunu söyledi.

Spor Lisesine 120 öğrencinin alınacağını ifade eden Özatak, şöyle konuştu:"Öğrencilerimizin bir yandan spor bölümlerine kazandırılması bir yandan da yetenekleri ve branşları doğrultusunda bölgede, Türkiye'de ve dünyada ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaşmalarının sağlanması için çaba gösteriyoruz. Daha önce bunun bir kısmını başardık. Gelecek yıllarda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederim."

Yarış Forma Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a