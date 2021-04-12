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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hakan Kutlu: “2-0 öne geçtiğimiz maçı kaybetmek bizi oldukça üzdü”

Hakan Kutlu: “2-0 öne geçtiğimiz maçı kaybetmek bizi oldukça üzdü”

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu konuşması

- ANTALYA

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- Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’a 3-2 mağlup olan Denizlispor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu, “Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü” dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Kutlu, “Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduğundan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde yüz olan penaltı pozisyonu vardı ancak verilmedi. Neye göre değerlendiriliyor ben anlam veremiyorum. Kimse inandıramaz beni o pozisyonun penaltı olmadığına. Biz buraya 7-8 eksik oyuncuyla geldik. Kalemizde PAF takımdan getirdiği kaleci Abdulkadir vardı ve iyide oynadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir. PAF takım kalecimizle oynuyoruz bir mücadelenin içindeyiz ama VAR’daki arkadaşlar nasıl karar veriyor anlamadım” diye konuştu.
“3 maçta rakiplerimiz bizden 1 gün fazla dinlendi” 8 gün 3 maç oynadıklarını belirten Kutlu, “Bu 3 maçta rakiplerimizin her biri bizden 1 gün fazla dinledi. Biz 2 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 3 gün dinleniyor. Aynı şekilde yine biz 3 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 4 gün dinleniyor. Federasyona sorduğumuzda; ‘her takıma bir dönem böyle geliyor’ diyor. Bakıyorum her takıma 1 kere böyle geliyor. Her takıma 1 kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. Biz teknik adamlar olarak saatin hesabını yapıyoruz. Konuyla ilgili yazıda yazdık kulüp olarak inşallah değiştirirler. Çok önemli rakiplerimizle oynayacağız. Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalmamızı belirleyecek maçlar. Ama bu rakiplerin her biri bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Bugünkü rakibimiz de oyuncu kalitesi olarak önemli bir takım. Oynadığı oyunda da etkisini gösteriyor. Maçın sonralarına doğru bir günlük fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah bu durum düzelir” diye konuştu.

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